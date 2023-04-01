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https://sputnikarabic.ae/20230401/محامي-ترامب-يحسم-جدل-حضوره-إلى-المحاكمة-مكبلا-بالأصفاد-1075400630.html
محامي ترامب يحسم جدل حضوره إلى المحاكمة مكبلا بالأصفاد
محامي ترامب يحسم جدل حضوره إلى المحاكمة مكبلا بالأصفاد
حسم مسؤول في إنفاذ القانون، مسألة حضور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محاكمته، يوم ‏الثلاثاء المقبل، مكبلا بالأصفاد أم لا، بعد أن تم توجيه لائحة... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T10:54+0000
2023-04-01T10:54+0000
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وقال المسؤول في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب لن يتم تكبيل يديه، مشيرا إلى أن الأصفاد تستخدم عادة فقط على المشتبه بهم، الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرا على الرحلة أو على السلامة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف أنه من المتوقع أن يقود ترامب طائرته الخاصة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الاثنين، قبل أن يستسلم للمسؤولين في اليوم التالي.وأشار إلى أن عملية حضوره للمحاكمة، من المرجح أن تشمل العشرات أو ربما المئات من عملاء الخدمة السرية.من ناحيته، قال محامي ترامب، جو تاكوبينا، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن موكله "من المحتمل" أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء، "لكن لا شيء مؤكد"، وفق تعبيره.وقال إن المدعين "سيحاولون الحصول على كل ما في وسعهم من الدعاية من هذا الأمر"، مضيفا أن "الرئيس لن يكبل بالأصفاد".وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، أمس الجمعة، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/إيفانكا-ترامب-وجاريد-كوشنر-يعلقان-لأول-مرة-على-محاكمة-الرئيس-الأمريكي-السابق-1075385165.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

محامي ترامب يحسم جدل حضوره إلى المحاكمة مكبلا بالأصفاد

10:54 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUIالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUI
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حسم مسؤول في إنفاذ القانون، مسألة حضور الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محاكمته، يوم ‏الثلاثاء المقبل، مكبلا بالأصفاد أم لا، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام ضده.‏
وقال المسؤول في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ترامب لن يتم تكبيل يديه، مشيرا إلى أن الأصفاد تستخدم عادة فقط على المشتبه بهم، الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرا على الرحلة أو على السلامة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف أنه من المتوقع أن يقود ترامب طائرته الخاصة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوم الاثنين، قبل أن يستسلم للمسؤولين في اليوم التالي.
وأشار إلى أن عملية حضوره للمحاكمة، من المرجح أن تشمل العشرات أو ربما المئات من عملاء الخدمة السرية.
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إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر يعلقان لأول مرة على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق
أمس, 18:47 GMT
من ناحيته، قال محامي ترامب، جو تاكوبينا، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن موكله "من المحتمل" أن يمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء، "لكن لا شيء مؤكد"، وفق تعبيره.
وقال إن المدعين "سيحاولون الحصول على كل ما في وسعهم من الدعاية من هذا الأمر"، مضيفا أن "الرئيس لن يكبل بالأصفاد".
وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت يوم الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، مقابل صمتها عن إقامتها علاقة معه خلال حملته الانتخابية لعام 2016.
وينفي ترامب (76 عاما) ارتكابه أي مخالفات، وهو أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه تهمة جنائية.
وكان مكتب المدعي العام طلب في البداية من، دونالد ترامب، الاستسلام، أمس الجمعة، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، لكن الطلب رُفض بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعدادات الأمنية.
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