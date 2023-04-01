https://sputnikarabic.ae/20230401/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-مدينة-حمص-1075419365.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T22:02+0000
2023-04-01T22:02+0000
2023-04-01T22:19+0000
أخبار سوريا اليوم
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ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص جراء الهجوم المعادي.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر قوله،وكشف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي للعدوان وتمكنت حتى الآن من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.ولم ترد معلومات بعد عن الخسائر المادية أو البشرية جراء العدوان.والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق أمس الجمعة، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم أمس الأول الخميس، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/الدفاع-السورية-الدفاع-الجوي-السوري-يتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-أحد-المواقع-بريف-دمشق-1075350570.html
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أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص
22:02 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 22:19 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل السبت/الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.
ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى سماع دوي انفجارات في محيط مدينة حمص جراء الهجوم المعادي
.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر قوله،
إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، باتجاه بعض الأهداف في محيط مدينة حمص.
وكشف المصدر أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي للعدوان وتمكنت حتى الآن من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها.
ولم ترد معلومات بعد عن الخسائر المادية أو البشرية جراء العدوان.
والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة
، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق أمس الجمعة، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ويوم أمس الأول الخميس، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.