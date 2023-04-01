https://sputnikarabic.ae/20230401/مشؤول-إسرائيلي-الباحثون-كذبوا-بشأن-لقاح-كورونا-وأهدروا-الملايين-على-مشروع-فاشل-1075402565.html
مسؤول إسرائيلي: الباحثون كذبوا بشأن لقاح كورونا وأهدروا الملايين على مشروع "فاشل"
مسؤول إسرائيلي: الباحثون كذبوا بشأن لقاح كورونا وأهدروا الملايين على مشروع "فاشل"
قال مراقب الدولة العام في إسرائيل ماتنياهو إنغلمان، إن محاولة إسرائيل تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا كانت بمثابة حيلة "فاشلة" كلفت دافعي الضرائب مئات الملايين... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T11:39+0000
2023-04-01T11:39+0000
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اتهم إنغلمان مختبر الأبحاث التابع لوزارة الدفاع الذي أدار المشروع بتضليل المسؤولين بشأن تقدمه وتكاليفه.وأضاف "تم الترويج للقاح (بريلايف) في المراحل الأولى من الوباء باعتباره رد إسرائيل على الحاجة العالمية لوسيلة لمكافحة الفيروس القاتل".وتابع "معهد البحوث البيولوجية التابع لوزارة الدفاع واصل تطوير المشروع حتى تم إلغاؤه في يوليو/تموز 2022 دون إنتاج حقنة واحدة للاستخدام".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أجاز المشروع لأول مرة في فبراير/شباط 2020، عندما بدأ الفيروس في الانتشار.واجتاز اللقاح جولتين من التجارب السريرية، لكن وزارة الدفاع أعلنت توقف عمليات الإنتاج والتجارب بعد تطعيم معظم المواطنين بلقاح "فايزر" الذي تم اعتماده لبرنامج التطعيم الوطني.ووفقا لإحصائيات رسمية، حصل 6.7 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، وحصل 6.15 مليون على جرعتين، و4.5 مليون على 3 جرعات، بينما تلقى 846258 شخصا آخر 4 جرعات.
https://sputnikarabic.ae/20230331/الصحة-العالمية-تعلن-انخفاض-إصابات-كورونا-بنسبة-27-والوفيات-39-1075357263.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول إسرائيلي: الباحثون كذبوا بشأن لقاح كورونا وأهدروا الملايين على مشروع "فاشل"
11:39 GMT 01.04.2023 (تم التحديث: 11:56 GMT 01.04.2023) تابعنا عبر
قال مراقب الدولة العام في إسرائيل ماتنياهو إنغلمان، إن محاولة إسرائيل تطوير لقاح محلي ضد فيروس كورونا كانت بمثابة حيلة "فاشلة" كلفت دافعي الضرائب مئات الملايين من الشواكل.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، اتهم إنغلمان مختبر الأبحاث التابع لوزارة الدفاع الذي أدار المشروع بتضليل المسؤولين بشأن تقدمه وتكاليفه.
وأضاف "تم الترويج للقاح (بريلايف) في المراحل الأولى من الوباء باعتباره رد إسرائيل
على الحاجة العالمية لوسيلة لمكافحة الفيروس القاتل".
وتابع "معهد البحوث البيولوجية التابع لوزارة الدفاع واصل تطوير المشروع حتى تم إلغاؤه في يوليو/تموز 2022 دون إنتاج حقنة واحدة للاستخدام".
وأكد إنغلمان أن "المشروع فشل"، بعد أن تم استثمار 230 مليون شيكل (63.5 مليون دولار) من المال العام فيه.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قد أجاز المشروع لأول مرة في فبراير/شباط 2020، عندما بدأ الفيروس في الانتشار.
واجتاز اللقاح جولتين من التجارب السريرية، لكن وزارة الدفاع أعلنت توقف عمليات الإنتاج والتجارب بعد تطعيم معظم المواطنين بلقاح "فايزر" الذي تم اعتماده لبرنامج التطعيم الوطني.
ووفقا لإحصائيات رسمية، حصل 6.7 مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، وحصل 6.15 مليون على جرعتين، و4.5 مليون على 3 جرعات، بينما تلقى 846258 شخصا آخر 4 جرعات.