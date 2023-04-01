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https://sputnikarabic.ae/20230401/مقتل-4-من-حرس-الحدود-الباكستاني-بـهجوم-إرهابي-لمجموعة-مسلحة-من-إيران-على-الحدود-بين-البلدين-1075407713.html
مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بـ"هجوم إرهابي" لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين
مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بـ"هجوم إرهابي" لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، "مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بهجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين". 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T13:28+0000
2023-04-01T13:28+0000
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وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن "مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود بين البلدين".وأضافت أن "السلطات الباكستانية تجري اتصالات مع طهران سعيا لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل".وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت مؤخرا، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان.ونقلت وكالة "إرنا"، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني، أن "أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل"، مشيرا إلى أن الجندي القتيل قد نقل للمستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه سقط قتيلا إثر جراحه البالغة.
https://sputnikarabic.ae/20221201/سفير-إيران-لدى-باكستان-إيران-كان-لها-دور-حاسم-في-مكافحة-الإرهاب-في-المنطقة-والعالم-1070731437.html
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باكستان, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بـ"هجوم إرهابي" لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين

13:28 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed / الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed /
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، "مقتل 4 من حرس الحدود الباكستاني بهجوم إرهابي لمجموعة مسلحة من إيران على الحدود بين البلدين".
وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن "مجموعة إرهابية تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود بين البلدين".
وأضافت أن "السلطات الباكستانية تجري اتصالات مع طهران سعيا لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت مؤخرا، بمقتل جندي إيراني على الحدود مع باكستان.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن المركز الإعلامي لقوات حرس الحدود الإيراني، أن أحد جنود القوات قد قتل في محافظة سيستان جنوب شرقي البلاد.
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وذكر المركز الإعلامي أن الجندي محمد رضا مقدم سبحاني، من وحدة حماية الحدود في منطقة سراوان الحدودية، قد تعرض لإصابة خلال القيام بواجبه لتأمين تلك المنطقة المحاذية لدولة باكستان.
وأكد المركز الإعلامي العسكري الإيراني، أن "أحد جنوده من قوات حماية الحدود بمنطقة سراوان الحدودية الواقعة في سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد قد قتل"، مشيرا إلى أن الجندي القتيل قد نقل للمستشفى فور تعرضه للإصابة، لكنه سقط قتيلا إثر جراحه البالغة.
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