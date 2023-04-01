https://sputnikarabic.ae/20230401/ملامح-الاستراتيجية-الجديدة-للسياسة-الخارجية-لروسيا-1075407868.html

ملامح الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا

ملامح الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الروسية، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأساسي للسياسة المعادية... 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T13:32+0000

2023-04-01T13:32+0000

2023-04-01T13:32+0000

راديو

ملفات ساخنة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/01/1075407131_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_6b1b8579f9514779b5b3fd17d2946e97.png

ملامح الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا ملامح الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية لروسيا

وقال إن روسيا سوف تستخدم القوة لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها.وتهتم روسيا على نحو خاص بتعزيز العلاقات بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة في مقدمتها الصين والهند، وتوجيه أولوية اهتمامها إلى "تطوير التعاون الشامل والقائم على الثقة مع العالم الإسلامي".واعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاستراتيجية الجديدة، تعكس واقعا سياسيا جديدا، ومتغيرات جيوسياسية، وتطورات ثورية في العالم.وأضاف أن روسيا تريد تطوير هذه العلاقات نظرا لتدهور علاقات هذه الدول مع الغرب، وسيؤدي هذا التعاون إلى منفعة مشتركة ما سيؤدي إلى تقوية مواقف هذه الدول، وبالتالي تقوية الموقف الروسي على الساحة الدولية".واكد أيوب أن "استراتيجية روسيا الجديدة لا تقوم على إنشاء أحلاف عسكرية عدوانية، وإنما على الردع والدفاع، وبالنسبة للشرق الأوسط كلما كانت علاقات روسيا جيدة مع دول المنطقة كلما خف التوتر بين هذه الدول بما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية في إطار تحسين العلاقات بين دول المنطقة".وأشار إلى أن "أساس الصراع الدولي الآن يتمحور حول الاقتصاد وهو ما يؤرق الولايات المتحدة، وقد يكون الدولار هو المعول الكبير في هدم الحائط الذي يفصلنا عن الحرب العالمية، وما يحدث الآن من استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري يؤرق كثيرا الولايات المتحدة، وينذر بأنه لابد أن يكون هناك حل لهذا الأمر".وأوضح أن " التكتل الذي تكون بالفعل بين روسيا والصين والهند في تجمع بريكس واحتمالات ظهور عملة موحدة للتكتل من الأمور التي تدفع إلى المواجهة ما لم يجلس العقلاء لإيجاد حل".وأشار إلى أن "واشنطن تفقد الكثير من مراكزها مع حلفائها الاستراتيجيين، وقد بدا هذا واضحا في المثال الذي اعطته الترويكا العربية مصر والسعودية والإمارات التي اتخذت موقفا حياديا في أزمة أوكرانيا، الأمر الذي أزعج واشنطن كثيرا، لكنها اضطرت للتعامل مع هذه الأمر ولم تطبق عقوبات على الدول الثلاث التي أعلنت أنها لن تطبق إلا العقوبات الأممية مما شجع على نمو علاقات أكثر نضجا مع دول المنطقة قائمة على التعاون والشركات بين روسيا والصين وهذه الدول".يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, аудио