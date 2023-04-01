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نائب الرئيس التركي: انتقلنا للمرحلة الثانية في مواجهة آثار الزلزال
نائب الرئيس التركي: انتقلنا للمرحلة الثانية في مواجهة آثار الزلزال
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية في مواجهة آثار كارثة الزلزال بإعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T17:34+0000
2023-04-01T17:34+0000
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وأضاف أوقطاي، في حديثه مع وكالة "الأناضول"، التركية، أنهم يهدفون لاستكمال عمليات إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، بحلول عيد الفطر.وأوضح أنه "تمت إزالة قرابة 50 بالمئة من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستواصل إزالة الأنقاض فيها لما بعد العيد بأسبوعين".وأشار إلى أن "الحكومة التركية قامت حتى الآن بتوزيع المساعدات المادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال".وأكد أن الحكومة "استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).
https://sputnikarabic.ae/20230326/تركيا-9-مليارات-دولار-خسائر-قطاع-الصناعة-بمناطق-الزلزال-1075151034.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

نائب الرئيس التركي: انتقلنا للمرحلة الثانية في مواجهة آثار الزلزال

17:34 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Emrah Gurelفرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023.
فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية في مواجهة آثار كارثة الزلزال بإعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة.
وأضاف أوقطاي، في حديثه مع وكالة "الأناضول"، التركية، أنهم يهدفون لاستكمال عمليات إزالة الأنقاض في مناطق الزلزال، بحلول عيد الفطر.
وأوضح أنه "تمت إزالة قرابة 50 بالمئة من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستواصل إزالة الأنقاض فيها لما بعد العيد بأسبوعين".
وأشار إلى أن "الحكومة التركية قامت حتى الآن بتوزيع المساعدات المادية لأكثر من 1.5 مليون متضرر من الزلزال".
البالونات الحمراء المعلقة بين ركام مبنى منهار في أنطاكيا، جنوب تركيا في 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال
26 مارس, 12:28 GMT
وأكد أن الحكومة "استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).
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