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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/نجل-المستشار-الألماني-السابق-يقترح-مبادرة-سلام-بشأن-أوكرانيا-1075398146.html
نجل المستشار الألماني السابق يقترح مبادرة سلام بشأن أوكرانيا
نجل المستشار الألماني السابق يقترح مبادرة سلام بشأن أوكرانيا
شارك نجل المستشار الألماني السابق ويلي برانت، المؤرخ بيتر براندت، في توجيه دعوات لبرلين وباريس للمشاركة مع عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والهند، من أجل... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:46+0000
2023-04-01T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكان براندت أحد مؤلفي مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر روندشاو". حيث تم دعم هذه الدعوة من قبل نحو 200 شخص، بما في ذلك المقربين من ويلي براندت، والديمقراطي الاشتراكي الألماني إيغون بار، الذي ساهم ذات مرة في توقيع معاهدة موسكو بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا.وجاء في المقال "ندعو المستشار الألماني (أولاف شولتس)، جنبًا إلى جنب مع فرنسا، لمشاركة البرازيل والصين والهند وإندونيسيا، في الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".يذكر أن ترأس ويلي برانت حكومة ألمانيا في الفترة 1969-1974 وأصبح أول ديمقراطي اشتراكي في هذا المنصب.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها الادعاء بأنهم وسطاء محايدون في عملية السلام في أوكرانيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذه الدول "فقدت مصداقيتها من خلال دعم الانقلاب غير الدستوري والانغماس في تخريب كييف لاتفاقيات مينسك".
https://sputnikarabic.ae/20230401/رصد-أنظمة-سويدية-مضادة-للدبابات-من-طراز-بيل-2-في-أوكرانيا-1075396491.html
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نجل المستشار الألماني السابق يقترح مبادرة سلام بشأن أوكرانيا

09:46 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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شارك نجل المستشار الألماني السابق ويلي برانت، المؤرخ بيتر براندت، في توجيه دعوات لبرلين وباريس للمشاركة مع عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الصين والهند، من أجل التوسط للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا.
وكان براندت أحد مؤلفي مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر روندشاو". حيث تم دعم هذه الدعوة من قبل نحو 200 شخص، بما في ذلك المقربين من ويلي براندت، والديمقراطي الاشتراكي الألماني إيغون بار، الذي ساهم ذات مرة في توقيع معاهدة موسكو بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا.

وأشار المقال إلى أن "التهديد بتوسيع الأعمال العدائية يتزايد كل يوم، فمن الضروري بذل كل ما في وسعنا من أجل وقف سريع لإطلاق النار، وإيجاد طريق للمفاوضات".

وجاء في المقال "ندعو المستشار الألماني (أولاف شولتس)، جنبًا إلى جنب مع فرنسا، لمشاركة البرازيل والصين والهند وإندونيسيا، في الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
رصد أنظمة سويدية مضادة للدبابات من طراز "بيل 2" في أوكرانيا
08:44 GMT

وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا على أساس القانون الدولي ومع روسيا فقط".

يذكر أن ترأس ويلي برانت حكومة ألمانيا في الفترة 1969-1974 وأصبح أول ديمقراطي اشتراكي في هذا المنصب.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يمكنها الادعاء بأنهم وسطاء محايدون في عملية السلام في أوكرانيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن هذه الدول "فقدت مصداقيتها من خلال دعم الانقلاب غير الدستوري والانغماس في تخريب كييف لاتفاقيات مينسك".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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