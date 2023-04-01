https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-بصدد-الإعلان-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075390765.html
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار بحلول... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T00:54+0000
2023-04-01T00:54+0000
2023-04-01T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للوكالة من المرجح أن تضم المساعدات الجديدة مسيرات ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة "ناسماس" للدفاع الجوي، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج وحوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات.وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-350-مليون-دولار-1074953078.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار بحلول الاثنين المقبل.
واشنطن - سبوتنيك
. ووفقا للوكالة من المرجح أن تضم المساعدات الجديدة مسيرات ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة "ناسماس" للدفاع الجوي، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج وحوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات.
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.