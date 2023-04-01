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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-بصدد-الإعلان-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-26-مليار-دولار-1075390765.html
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار بحلول... 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T00:54+0000
2023-04-01T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للوكالة من المرجح أن تضم المساعدات الجديدة مسيرات ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة "ناسماس" للدفاع الجوي، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج وحوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات.وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-350-مليون-دولار-1074953078.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم

واشنطن بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

00:54 GMT 01.04.2023
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AP Photo / Michael Probst
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار بحلول الاثنين المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا للوكالة من المرجح أن تضم المساعدات الجديدة مسيرات ومعدات بمد الجسور وعربات لإجلاء المعدات الثقيلة وصواريخ إضافية لأنظمة "ناسماس" للدفاع الجوي، ورادارات لمراقبة الأجواء وصواريخ مضادة للدبابات وصهاريج وحوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
20 مارس, 16:19 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:33 GMT
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