https://sputnikarabic.ae/20230401/واشنطن-تعلن-مصادرة-واحدة-من-أكبر-شحنات-الأسلحة-الإيرانية-المتجهة-إلى-اليمن-1075394355.html
واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية "المتجهة إلى اليمن"
واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية "المتجهة إلى اليمن"
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية، التي ضبطتها البحرية الأمريكية. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T07:23+0000
2023-04-01T07:23+0000
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ووفقا لما أعلنته وزارة العدل الأمريكية أمس، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإنها قدمت شكوى مصادرة ضد واحدة من أكبر عمليات مصادرة الحكومة لشحنات الأسلحة من إيران، مؤكدة أنها كانت متجهة إلى اليمن.وحسب البيان فإن الشحنة التي تم "إحباط تهريبها من قبل البحرية الأمريكية، كانت متوجهة من الحرس الثوري الإيراني (IRGC) للجماعات المتشددة في اليمن"، لافتا إلى أنها تشتمل على "أكثر من مليون طلقة ذخيرة، وآلاف من فتائل القرب للقذائف الصاروخية، والآلاف من مواد الوقود الدافع للقذائف الصاروخية".وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت إن قواتها اعترضت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي سفينة صيد بصدد تهريب أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة ومتفجرات ومواد دافعة للصواريخ في خليج عُمان على امتداد المسار البحري من إيران إلى اليمن.وقالت إن قواتها عثرت على "أكثر من مليون طلقة عيار 7.62 مليمتر و25 ألف طلقة عيار 12.7 وقرابة 7 آلاف رأس صاروخي ينفجر عند الاقتراب من الهدف وأكثر من 2100 كيلوغرام من الطلقات الدافعة المستخدمة لإطلاق القذائف الصاروخية".طالع أيضا: إيران تنفي تقارير حول اعتراض التحالف العربي في اليمن سفينة أسلحة إيرانية
https://sputnikarabic.ae/20230302/الحكومة-اليمنية-تتهم-إيران-بالسعي-لإجهاض-جهود-التهدئة-بتهريب-الأسلحة-لأنصار-الله-1074245260.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تعلن مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية "المتجهة إلى اليمن"
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مصادرة واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية، التي ضبطتها البحرية الأمريكية.
ووفقا لما أعلنته
وزارة العدل الأمريكية أمس، ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، فإنها قدمت شكوى مصادرة ضد واحدة من أكبر عمليات مصادرة الحكومة لشحنات الأسلحة من إيران، مؤكدة أنها كانت متجهة إلى اليمن.
وحسب البيان فإن الشحنة التي تم
"إحباط تهريبها من قبل البحرية الأمريكية، كانت متوجهة من الحرس الثوري الإيراني (IRGC) للجماعات المتشددة في اليمن"، لافتا إلى أنها تشتمل على "أكثر من مليون طلقة ذخيرة، وآلاف من فتائل القرب للقذائف الصاروخية، والآلاف من مواد الوقود الدافع للقذائف الصاروخية".
من جهته أكد وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند أن "وزارة العدل ستتعامل بلا هوادة في محاسبة أولئك الذين يخالفون قوانيننا ويهددون أمننا القومي"، فيما أبدى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو ن سعادته بهذه العملية قائلا: "أنا فخور للغاية بالدور التحقيقي الحاسم الذي تلعبه تحقيقات الأمن الداخلي جنبًا إلى جنب مع شركائنا في إنفاذ القانون ووزارة الدفاع في جهد تعاوني شامل للحكومة".
وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت إن قواتها اعترضت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي سفينة صيد بصدد تهريب أكثر من 50 طنا من طلقات
الذخيرة ومتفجرات ومواد دافعة للصواريخ في خليج عُمان على امتداد المسار البحري من إيران إلى اليمن.
وقالت إن قواتها عثرت على "أكثر من مليون طلقة عيار 7.62 مليمتر و25 ألف طلقة عيار 12.7 وقرابة 7 آلاف رأس صاروخي ينفجر عند الاقتراب من الهدف وأكثر من 2100 كيلوغرام من الطلقات الدافعة المستخدمة لإطلاق القذائف الصاروخية".