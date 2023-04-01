عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الدفاع-الألماني-لا-يمكن-سد-فجوات-التسليح-بحلول-عام-2030-1075397347.html
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030
أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T09:04+0000
2023-04-01T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_312:666:2769:2048_1920x0_80_0_0_aa4dc73b55fbc65d886f4404930e7977.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد الثلاثاء الماضي، أن ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار السلطات الألمانية زيادة حجم المساعدة إلى كييف لا يبشر بالخير.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار السلطات الألمانية يمكن أن يؤدي إلى عواقب في العلاقات الروسية الألمانية: "بشكل عام، هذه العلاقات لا تلبي المتطلبات، ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وضخ السلاح إليها، تعمل ألمانيا بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة مستوى مشاركتها في هذا النزاع. لذلك فإن مثل هذه الممارسات والقرارات لا تبشر بالخير".وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت بأن وزارة المالية الألمانية تعتزم الحصول على موافقة البوندستاغ على زيادة في حصة الميزانية التي يتم من خلالها تمويل مساعدات لكييف من 2.2 مليار إلى 5.4 مليار يورو هذا العام، حيث تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898994_551:693:2358:2048_1920x0_80_0_0_72bcbfd842676ddbb60ca66ebd0448ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

09:04 GMT 01.04.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".

وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد الثلاثاء الماضي، أن ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار السلطات الألمانية زيادة حجم المساعدة إلى كييف لا يبشر بالخير.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
100 مليار يورو خسائر ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
20 فبراير, 05:22 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار السلطات الألمانية يمكن أن يؤدي إلى عواقب في العلاقات الروسية الألمانية: "بشكل عام، هذه العلاقات لا تلبي المتطلبات، ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وضخ السلاح إليها، تعمل ألمانيا بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة مستوى مشاركتها في هذا النزاع. لذلك فإن مثل هذه الممارسات والقرارات لا تبشر بالخير".

وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت بأن وزارة المالية الألمانية تعتزم الحصول على موافقة البوندستاغ على زيادة في حصة الميزانية التي يتم من خلالها تمويل مساعدات لكييف من 2.2 مليار إلى 5.4 مليار يورو هذا العام، حيث تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала