https://sputnikarabic.ae/20230401/وزير-الدفاع-الألماني-لا-يمكن-سد-فجوات-التسليح-بحلول-عام-2030-1075397347.html

وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتًا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا. 01.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-01T09:04+0000

2023-04-01T09:04+0000

2023-04-01T09:04+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه "نعلم جميعًا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل بحلول عام 2030.. سيستغرق الأمر سنوات. الجميع على علم بذلك".وأضاف أنه "في الواقع، ومثل الدول الأخرى، لدينا مخزون محدود".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد الثلاثاء الماضي، أن ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن قرار السلطات الألمانية زيادة حجم المساعدة إلى كييف لا يبشر بالخير.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار السلطات الألمانية يمكن أن يؤدي إلى عواقب في العلاقات الروسية الألمانية: "بشكل عام، هذه العلاقات لا تلبي المتطلبات، ألمانيا تلعب دورًا نشطًا في تسليح أوكرانيا، وضخ السلاح إليها، تعمل ألمانيا بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة مستوى مشاركتها في هذا النزاع. لذلك فإن مثل هذه الممارسات والقرارات لا تبشر بالخير".وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت بأن وزارة المالية الألمانية تعتزم الحصول على موافقة البوندستاغ على زيادة في حصة الميزانية التي يتم من خلالها تمويل مساعدات لكييف من 2.2 مليار إلى 5.4 مليار يورو هذا العام، حيث تتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات العسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20230220/100-مليار-يورو-خسائر-ألمانيا-على-خلفية-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1073736495.html

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