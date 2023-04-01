https://sputnikarabic.ae/20230401/وصول-أحدث-فرقاطة-الأدميرال-غولوفكو-إلى-الأسطول-الشمالي-فيديو-1075394059.html
وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو
وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو
وصلت الفرقاطة الأحدث من مشروع 22350، "الأدميرال غولوفكو"، إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي يوم أمس الجمعة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T07:17+0000
2023-04-01T07:17+0000
2023-04-01T07:17+0000
رصد عسكري
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ستجري اختبارات المصنع واختبارات الحكومة في مياه بحر بارنتس، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".نشرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، مقطع فيديو لوصول السفينة إلى سيفيرومورسك. كما أشار قائد السفينة، الكابتن أندريه سلافين، إلى أن الفرقاطة أظهرت أثناء الانتقال قدرة ممتازة على الإبحار وعلى المناورة.وأكد أن الفرقاطة الثالثة من السلسلة تختلف عن سابقاتها في التكنولوجيا الحديثة الجديدة، بالإضافة إلى تحسين خصائص السلاح.ستصبح "الأدميرال غولوفكو" جزءًا من سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، بعد الانتهاء بنجاح من برنامج الاختبار. تناوب فرقاطتان من هذه السلسلة هنا - "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال أسطول كاساتونوف".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو
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وصلت الفرقاطة الأحدث من مشروع 22350، "الأدميرال غولوفكو"، إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي يوم أمس الجمعة.
ستجري اختبارات المصنع واختبارات الحكومة في مياه بحر بارنتس، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نشرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، مقطع فيديو لوصول السفينة إلى سيفيرومورسك
. كما أشار قائد السفينة، الكابتن أندريه سلافين، إلى أن الفرقاطة أظهرت أثناء الانتقال قدرة ممتازة على الإبحار وعلى المناورة.
وأكد أن الفرقاطة الثالثة من السلسلة تختلف عن سابقاتها في التكنولوجيا الحديثة الجديدة، بالإضافة إلى تحسين خصائص السلاح.
ستصبح "الأدميرال غولوفكو" جزءًا من سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، بعد الانتهاء بنجاح من برنامج الاختبار. تناوب فرقاطتان من هذه السلسلة هنا - "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال أسطول كاساتونوف".