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https://sputnikarabic.ae/20230401/وصول-أحدث-فرقاطة-الأدميرال-غولوفكو-إلى-الأسطول-الشمالي-فيديو-1075394059.html
وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو
وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو
وصلت الفرقاطة الأحدث من مشروع 22350، "الأدميرال غولوفكو"، إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي يوم أمس الجمعة. 01.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-01T07:17+0000
2023-04-01T07:17+0000
رصد عسكري
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ستجري اختبارات المصنع واختبارات الحكومة في مياه بحر بارنتس، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".نشرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، مقطع فيديو لوصول السفينة إلى سيفيرومورسك. كما أشار قائد السفينة، الكابتن أندريه سلافين، إلى أن الفرقاطة أظهرت أثناء الانتقال قدرة ممتازة على الإبحار وعلى المناورة.وأكد أن الفرقاطة الثالثة من السلسلة تختلف عن سابقاتها في التكنولوجيا الحديثة الجديدة، بالإضافة إلى تحسين خصائص السلاح.ستصبح "الأدميرال غولوفكو" ​​جزءًا من سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، بعد الانتهاء بنجاح من برنامج الاختبار. تناوب فرقاطتان من هذه السلسلة هنا - "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال أسطول كاساتونوف".
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رصد عسكري
رصد عسكري

وصول أحدث فرقاطة "الأدميرال غولوفكو" إلى الأسطول الشمالي... فيديو

07:17 GMT 01.04.2023
© Sputnik . Pavel lvov / الانتقال إلى بنك الصورعودة الفرقاطة "أدميرال أسطول كاساتونوف" من المشروع 22350 إلى ميناء سيفيرومورسك، روسيا 15 سبتمبر 2020
عودة الفرقاطة أدميرال أسطول كاساتونوف من المشروع 22350 إلى ميناء سيفيرومورسك، روسيا 15 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
© Sputnik . Pavel lvov
/
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وصلت الفرقاطة الأحدث من مشروع 22350، "الأدميرال غولوفكو"، إلى القاعدة الرئيسية للأسطول الشمالي يوم أمس الجمعة.
ستجري اختبارات المصنع واختبارات الحكومة في مياه بحر بارنتس، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نشرت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، مقطع فيديو لوصول السفينة إلى سيفيرومورسك. كما أشار قائد السفينة، الكابتن أندريه سلافين، إلى أن الفرقاطة أظهرت أثناء الانتقال قدرة ممتازة على الإبحار وعلى المناورة.
وأكد أن الفرقاطة الثالثة من السلسلة تختلف عن سابقاتها في التكنولوجيا الحديثة الجديدة، بالإضافة إلى تحسين خصائص السلاح.
ستصبح "الأدميرال غولوفكو" ​​جزءًا من سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، بعد الانتهاء بنجاح من برنامج الاختبار. تناوب فرقاطتان من هذه السلسلة هنا - "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال أسطول كاساتونوف".
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