https://sputnikarabic.ae/20230402/إجلاء-نحو-200-عامل-من-منجم-فحم-في-منطقة-روستوف-الروسية--1075429857.html
إجلاء نحو 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية
إجلاء نحو 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية
أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية إجلاء أكثر من 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:52+0000
2023-04-02T10:52+0000
2023-04-02T10:52+0000
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روستوف على الدون- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أكد ممثل وزارة حالات الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من منجم أوبوكهوفسكايا للفحم في منطقة روستوف جنوبي روسيا بعد اكتشاف دخان في الداخل.وقال: "كان هناك دخان في منجم أوبوكوفسكايا للفحم، تم إثر اكتشافه إجلاء أكثر من 200 شخص"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن حريق أو ما شابه.ولفت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم تشغيل نظام تهوية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20181223/انتشال-جميع-الجثث-منجم-أورالكالي-1037722221.html
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أخبار روسيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إجلاء نحو 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية
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أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية إجلاء أكثر من 200 عامل من منجم فحم في منطقة روستوف الروسية.
روستوف على الدون- سبوتنيك. وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أكد ممثل وزارة حالات الطوارئ الروسية أنه تم إجلاء أكثر من 200 شخص من منجم أوبوكهوفسكايا للفحم في منطقة روستوف جنوبي روسيا بعد اكتشاف دخان في الداخل.
23 ديسمبر 2018, 18:08 GMT
وقال: "كان هناك دخان في منجم
أوبوكوفسكايا للفحم، تم إثر اكتشافه إجلاء أكثر من 200 شخص"، مشيرا إلى عدم ورود تقارير عن حريق أو ما شابه.
وأوضح المتحدث أنه تم اكتشاف الدخان في محطة فرعية على عمق 199 مترًا (652 قدمًا).
ولفت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث وتم تشغيل نظام تهوية، ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا.