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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/إسقاط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1075421450.html
إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، حسبما ذكرت... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:09+0000
2023-04-02T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نصب مقاتل ملقب بـ "زاريا" كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.تم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا ليحل محل إيغلا-إس. دخل الخدمة في عام 2014. يبلغ مدى إصابة الهدف أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومترات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو

06:09 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورطائرتا هليوكوبتر من طراز "مي-24" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
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نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نصب مقاتل ملقب بـ "زاريا" كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.
تم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا ليحل محل إيغلا-إس. دخل الخدمة في عام 2014. يبلغ مدى إصابة الهدف أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومترات.
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