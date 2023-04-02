https://sputnikarabic.ae/20230402/إسقاط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1075421450.html
إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، حسبما ذكرت... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:09+0000
2023-04-02T06:09+0000
2023-04-02T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نصب مقاتل ملقب بـ "زاريا" كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.تم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا ليحل محل إيغلا-إس. دخل الخدمة في عام 2014. يبلغ مدى إصابة الهدف أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومترات.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية باستخدام منظومة "فيربا"... فيديو
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نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإسقاط مروحية من طراز مي-8 للقوات المسلحة الأوكرانية باستخدام منظومة الدفاع الجوي المحمولة الروسية "فيربا"، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نصب مقاتل ملقب بـ "زاريا" كمينًا للهدف في أنقاض المنطقة الصناعية وأطلق النار على مسافة 5 كيلومترات.
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مروحيتين من طراز مي-8
تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق قرية تيميروفكا ومقاطعة زابوروجيه ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. يظهر الفيديو إسقاط أحدهما.
تم تطوير نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات فيربا ليحل محل إيغلا-إس. دخل الخدمة في عام 2014. يبلغ مدى إصابة الهدف أكثر من 6 كيلومترات على ارتفاع 4.4 كيلومترات.