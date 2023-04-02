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https://sputnikarabic.ae/20230402/إضراب-عام-في-الوسط-العربي-داخل-إسرائيل-تنديدا-بمقتل-طبيب-برصاص-الشرطة-1075429993.html
إضراب عام في الوسط العربي داخل إسرائيل تنديدا بمقتل طبيب برصاص الشرطة
إضراب عام في الوسط العربي داخل إسرائيل تنديدا بمقتل طبيب برصاص الشرطة
شهدت البلدات العربية داخل إسرائيل إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، ردا على مقتل الطبيب محمد العصيبي، على يد القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:56+0000
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القدس - سبوتنيك. والطبيب محمد خالد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، درس الطب في إحدى جامعات رومانيا وتخرج حديثا.وقُتل الطبيب الشاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس الشرقية.ومن المتوقع تشييع جثمانه في جنازة مهيبة في مسقط رأسه حورة ومواراته الثرى، اليوم.وشمل الإضراب، السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وجميع المرافق الأخرى.ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات العربية "ردا على الجريمة"، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات العربية، مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.وقررت اللجنة تحويل الجنازة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، "ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".كما دعت إلى "إجراء تحقيق نزيه" لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في بيان، أن "شابا قام بمهاجمة شرطي وحاول خطف مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه".وزعمت أن "الحدث لم يوثق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مُفعلة، وفي تلك الزاوية لا توجد كاميرات"، علما بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة توجد فيه كاميرات.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار

إضراب عام في الوسط العربي داخل إسرائيل تنديدا بمقتل طبيب برصاص الشرطة

10:56 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli / امرأة فلسطينية تحاول اختراق حاجز الشرطة الإسرائيلية بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية المداخل إلى مسجد الأقصى في القدس، 12 مارس/ آذار 2019
امرأة فلسطينية تحاول اختراق حاجز الشرطة الإسرائيلية بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية المداخل إلى مسجد الأقصى في القدس، 12 مارس/ آذار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli /
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شهدت البلدات العربية داخل إسرائيل إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، ردا على مقتل الطبيب محمد العصيبي، على يد القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى.
القدس - سبوتنيك. والطبيب محمد خالد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، درس الطب في إحدى جامعات رومانيا وتخرج حديثا.
وقُتل الطبيب الشاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

ومن المتوقع تشييع جثمانه في جنازة مهيبة في مسقط رأسه حورة ومواراته الثرى، اليوم.

وشمل الإضراب، السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وجميع المرافق الأخرى.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في مقتل فلسطيني عند أبواب المسجد الأقصى
أمس, 15:16 GMT
ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات العربية "ردا على الجريمة"، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات العربية، مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت اللجنة تحويل الجنازة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، "ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

كما دعت إلى "إجراء تحقيق نزيه" لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في بيان، أن "شابا قام بمهاجمة شرطي وحاول خطف مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه".
وزعمت أن "الحدث لم يوثق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مُفعلة، وفي تلك الزاوية لا توجد كاميرات"، علما بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة توجد فيه كاميرات.
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