https://sputnikarabic.ae/20230402/إضراب-عام-في-الوسط-العربي-داخل-إسرائيل-تنديدا-بمقتل-طبيب-برصاص-الشرطة-1075429993.html

إضراب عام في الوسط العربي داخل إسرائيل تنديدا بمقتل طبيب برصاص الشرطة

إضراب عام في الوسط العربي داخل إسرائيل تنديدا بمقتل طبيب برصاص الشرطة

شهدت البلدات العربية داخل إسرائيل إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، ردا على مقتل الطبيب محمد العصيبي، على يد القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T10:56+0000

2023-04-02T10:56+0000

2023-04-02T10:56+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

آخر أخبار القدس الأن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103977/91/1039779137_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_2c8e7ef3d7b5ec9e60ea87add55a8ac8.jpg

القدس - سبوتنيك. والطبيب محمد خالد العصيبي (26 عاما) من قرية حورة في النقب، درس الطب في إحدى جامعات رومانيا وتخرج حديثا.وقُتل الطبيب الشاب برصاص الشرطة الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة في القدس الشرقية.ومن المتوقع تشييع جثمانه في جنازة مهيبة في مسقط رأسه حورة ومواراته الثرى، اليوم.وشمل الإضراب، السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، والمحال التجارية وجميع المرافق الأخرى.ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى تنظيم وقفات في مختلف البلدات العربية "ردا على الجريمة"، إذ نظمت وقفات في عدد من البلدات العربية، مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.وقررت اللجنة تحويل الجنازة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، "ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".كما دعت إلى "إجراء تحقيق نزيه" لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ذكرت في بيان، أن "شابا قام بمهاجمة شرطي وحاول خطف مسدسه خلال استجوابه قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وتمكن من إطلاق رصاصة من المسدس قبل أن يقوم أفراد شرطة في المكان بإطلاق النار عليه".وزعمت أن "الحدث لم يوثق والكاميرات على أجساد عناصر الشرطة لم تكن مُفعلة، وفي تلك الزاوية لا توجد كاميرات"، علما بأن الزقاق المؤدي للمسجد الأقصى عبر باب السلسلة توجد فيه كاميرات.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الشرطة-الإسرائيلية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-فلسطيني-عند-أبواب-المسجد-الأقصى-1075411682.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار