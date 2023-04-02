https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-سفينة-قاطرة-روسية-تقوم-بمناورة-غير-عادية-قبالة-شتلاند-1075426890.html
إعلام: سفينة قاطرة روسية تقوم بمناورة غير عادية قبالة شتلاند
إعلام: سفينة قاطرة روسية تقوم بمناورة غير عادية قبالة شتلاند
جذبت مناورات السفينة القاطرة "نيكولاي تشيكر" الروسية قبالة شتلاند انتباه الناتو. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T09:55+0000
2023-04-02T09:55+0000
2023-04-02T09:55+0000
رصد عسكري
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كتب الصحفي البريطاني أليستير مونرو في صحيفة "شتلاند تايمز"، أنه قبل أيام قليلة، تم لفت انتباه الناتو إلى زورق القطر الروسي نيكولاي تشيكر، الذي كان يبحر شمالًا وجنوبًا قبالة الساحل الشرقي لجزيرة شتلاند، بالقرب من اسكتلندا، حسبما ذكر موقع "بوليت روس".وفقًا لأليستير مونرو، اعتبر العسكريون والسياسيون الغربيون تحركات السفينة الروسية غير عادية إلى حد ما.لفت زورق السحب الروسي الانتباه لنشاطه قبالة سواحل اسكتلندا شمالًا من الجزر بعد أن ظل تحت مراقبة إحدى سفن الناتو لبعض الوقت.ذكر الصحفي أن القاطرة نيكولاي تشيكر كانت تبحر ذهابًا وإيابًا لعدة أيام بالقرب من المناطق التي توجد فيها البنية التحتية للطاقة البريطانية. بالقرب من شتلاند توجد خطوط أنابيب النفط والغاز التي توفر الطاقة لمحطات المعالجة المحلية. حيرت مناورات السفينة الروسية بريطانيا، حتى أن أحد النواب لجأ إلى البرلمان للتوضيح.طلب النائب أليستير كارمايكل، هذا الأسبوع، من البرلمان البريطاني ضمانات بشأن أمن البنية التحتية بعد التحركات غير العادية لسفينة روسية.وطالب النائب اليستير كارمايكل، في مناشدته، السلطات بالنظر في الوضع، إذ لا أحد في بريطانيا يعرف بالضبط ما تفعله السفينة الروسية. ووفقًا له، أبحرت شمالًا وجنوبيًا قبالة الساحل الشرقي لشتلاند، ثم دارت حول الجزر وواصلت مرة أخرى مناوراتها غير العادية.قال أليستير كارمايكل: "لا يبدو أن أحدًا يعرف ما تفعله هذه السفينة".
https://sputnikarabic.ae/20230228/سفينة-كورفيت-روسية-تقضي-على-هدف-معاد-ضمن-إطار-المناورات-البحرية-1074123685.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: سفينة قاطرة روسية تقوم بمناورة غير عادية قبالة شتلاند
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جذبت مناورات السفينة القاطرة "نيكولاي تشيكر" الروسية قبالة شتلاند انتباه الناتو.
كتب الصحفي البريطاني أليستير مونرو في صحيفة "شتلاند تايمز"، أنه قبل أيام قليلة، تم لفت انتباه الناتو إلى زورق القطر الروسي نيكولاي تشيكر، الذي كان يبحر شمالًا وجنوبًا قبالة الساحل الشرقي لجزيرة شتلاند، بالقرب من اسكتلندا، حسبما ذكر موقع "بوليت روس".
وفقًا لأليستير مونرو، اعتبر العسكريون والسياسيون الغربيون تحركات السفينة الروسية غير عادية إلى حد ما.
لفت زورق السحب الروسي الانتباه
لنشاطه قبالة سواحل اسكتلندا شمالًا من الجزر بعد أن ظل تحت مراقبة إحدى سفن الناتو لبعض الوقت.
ذكر الصحفي أن القاطرة نيكولاي تشيكر كانت تبحر ذهابًا وإيابًا لعدة أيام بالقرب من المناطق التي توجد فيها البنية التحتية للطاقة البريطانية. بالقرب من شتلاند توجد خطوط أنابيب النفط والغاز التي توفر الطاقة لمحطات المعالجة المحلية. حيرت مناورات السفينة الروسية بريطانيا، حتى أن أحد النواب لجأ إلى البرلمان للتوضيح.
طلب النائب أليستير كارمايكل، هذا الأسبوع، من البرلمان البريطاني ضمانات بشأن أمن البنية التحتية بعد التحركات غير العادية لسفينة روسية.
وطالب النائب اليستير كارمايكل، في مناشدته، السلطات بالنظر في الوضع، إذ لا أحد في بريطانيا يعرف بالضبط ما تفعله السفينة الروسية. ووفقًا له، أبحرت شمالًا وجنوبيًا قبالة الساحل الشرقي لشتلاند، ثم دارت حول الجزر وواصلت مرة أخرى مناوراتها غير العادية.
قال أليستير كارمايكل: "لا يبدو أن أحدًا يعرف ما تفعله هذه السفينة".