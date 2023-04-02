https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-سليمان-فرنجية-مرشح-الرئاسة-اللبناني-أطلع-الفرنسيين-على-ضمانات-لهواجس-السعودية-1075422650.html
إعلام: سليمان فرنجية مرشح الرئاسة اللبناني أطلع الفرنسيين على ضمانات لهواجس السعودية
إعلام: سليمان فرنجية مرشح الرئاسة اللبناني أطلع الفرنسيين على ضمانات لهواجس السعودية
قالت تقارير إعلامية إن زيارة مرشح الرئاسة اللبنانية، سليمان فرنجيه، إلى فرنسا، تضمنت إطلاعهم على "ضمانات" للمخاوف السعودية من ترشحه. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:19+0000
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ووفقا لموقع "الديار"، فقد نقل عن مصادر مطلعة أن زيارة فرنجية إلى باريس استهدفت نقل طمأنته إلى السعوديين.وقالت المصادر: "فرنجية أطلع الفرنسيين على ما يمكن وصفه ضمانات لكل الهواجس التي تطرحها السعودية، حول انتخاب رئيس الجمهورية ومرحلة ما بعد الانتخاب".وقد التقى فرنجية خلال زيارته مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل.ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.طالع أيضا: بري يصف لبنان بـ"البلد المنكوب" ويؤكد مجددا أن مرشحه للرئاسة هو سليمان فرنجية
https://sputnikarabic.ae/20230307/حزب-الله-يدعم-فرنجية-للرئاسة-ماذا-تعني-هذه-الخطوة-وأهميتها-في-إنهاء-الشغور-بلبنان؟-1074452395.html
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أخبار لبنان, أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
إعلام: سليمان فرنجية مرشح الرئاسة اللبناني أطلع الفرنسيين على ضمانات لهواجس السعودية
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قالت تقارير إعلامية إن زيارة مرشح الرئاسة اللبنانية، سليمان فرنجيه، إلى فرنسا، تضمنت إطلاعهم على "ضمانات" للمخاوف السعودية من ترشحه.
ووفقا لموقع
"الديار"، فقد نقل عن مصادر مطلعة أن زيارة فرنجية إلى باريس استهدفت نقل طمأنته إلى السعوديين.
وقالت المصادر
: "فرنجية أطلع الفرنسيين على ما يمكن وصفه ضمانات لكل الهواجس التي تطرحها السعودية، حول انتخاب رئيس الجمهورية ومرحلة ما بعد الانتخاب".
وكان فرنجية قد وصل، الخميس، إلى باريس في زيارة صحبه فيها الوزير السابق روني عريجي، والتي اعتبرتها وسائل إعلامية "محاولة أخيرة من قبل الفرنسيين لإيصال فرنجية".
وقد التقى فرنجية خلال زيارته مستشار شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان
في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانييون في حياتهم اليومية، ليس أقلها انهيار العملة انهيارا تاريخيا لم يشهده لبنان من قبل.