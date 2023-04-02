https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-عبري-تقديرات-الجيش-الإسرائيلي-بأن-الطائرة-المسيرة-التي-تم-إسقاطها-إيرانية-قادمة-من-سوريا-1075452317.html

إعلام عبري: تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها إيرانية قادمة من سوريا

إعلام عبري: تقديرات الجيش الإسرائيلي بأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها إيرانية قادمة من سوريا

قدّر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن "الطائرة المسيرة التي دخلت الأجواء الإسرائيلية بأنها "إيرانية الصنع". 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T20:44+0000

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وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة، وتقديراته تقول إنها قد تكون إيرانية قادمة من سوريا".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رصد طائرة مجهولة، يشتبه بأنها مسيّرة، تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية.وقال أدرعي في تغريدة له عبر "تويتر" إنه "تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية".وأضاف: "حيث تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو"، وأنه "تم اسقاط القطعة الجوية في منطقة مفتوحة حيث لم تشكل أي خطر في أي مرحلة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعه الماضية، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا، متعهدا بالرد عليه.كما ذكرت وكالة أنباء "مهر"، في وقت سابق اليوم، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، وتوفي متأثرا بجراحه".وشن الطيران الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، مشيرا إلى تصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.وكشف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى "إصابة خمسة عسكريين سوريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".والهجوم الإسرائيلي هو الثالث خلال 48 ساعة، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية ريف دمشق، أول أمس الجمعة، ما أسفر عن بعض الخسائر المادية.ويوم الخميس الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.واعتبرت الخارجية السورية في بيان سابق، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا هو محاولة للهروب من الأوضاع المتردية في إسرائيل، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.

https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إسقاط-مسيرة-اخترقت-أجواء-البلاد-من-جهة-الأراضي-السورية-1075451043.html

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