https://sputnikarabic.ae/20230402/إيران-تأمل-زيادة-حجم-التجارة-مع-قطر-إلى-3-مليارات-دولار-بحلول-2025-1075443310.html

إيران تأمل زيادة حجم التجارة مع قطر إلى 3 مليارات دولار بحلول 2025

إيران تأمل زيادة حجم التجارة مع قطر إلى 3 مليارات دولار بحلول 2025

قال فرزاد بيلتن، المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية في غرب آسيا، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع قطر إلى 3 مليارات دولار بحلول عام... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T16:02+0000

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وأجرت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، حوارا مع فرزاد بيلتن، أعرب من خلاله عن أمله في زيادة العلاقات التجارية بين الجانبين الإيراني والقطري، خاصة بعد إحياء العلاقات التجارية بينهما قبل بضعة أشهر، وذلك بعد فترة من الجمود في العلاقات التجارية الإيرانية القطرية بسبب فيروس كورونا والعقوبات المفروضة على إيران.وأكد المسؤول الإيراني أنه خلال مفاوضات العام الماضي بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين، تمت مناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها البنية التحتية التجارية، خاصة ما يتعلق منها بتسهيل النقل البحري للسلع بين إيران وقطر.وقال فرزاد بيلتن:وتعتزم الحكومة الإيرانية مساعدة الشركات المحلية على التواجد الجيد والنشط في السوق القطري وذلك عبر السفارة الإيرانية في قطر والمستشار التجاري في الدوحة، في وقت أشار فرزاد بيلتن إلى أنه تم افتتاح مركز الأعمال الإيراني القطري في الدوحة، في الأشهر الماضية، واصفا إياه بأنه سيكون مفيدا لدخول الشركات الإيرانية إلى قطر.وشدد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية في غرب آسيا، على أن المسؤولين الحكوميين في البلدين يتفاوضون حول هذا الشأن، ويقدمون باستمرار البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.وحول جدول الأعمال المطروح على الجانبين الإيراني والقطري بهدف الوصول إلى حجم التجارة مشترك إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2025، فإن هناك مداولات مكثفة تتعلق بتبادل العملات وتطوير التعاون بين القطاعين الخاصين في الدولتين، فضلا عن تدشين شركات إدارة الصادرات.

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