https://sputnikarabic.ae/20230402/اتصال-مرتقب-بين-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-لتحديد-موعد-لقاء-وتونس-تقطع-مياه-الشرب-ليلا-1075438801.html

اتصال مرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية لتحديد موعد للقاء... وتونس تقطع مياه الشرب ليلا

اتصال مرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية لتحديد موعد للقاء... وتونس تقطع مياه الشرب ليلا

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن تحديد لقاء قريب يجمعه بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T14:14+0000

2023-04-02T14:14+0000

2023-04-02T14:27+0000

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2-4 Sputnik World اتصال مرتقب بين وزيرا خارجية إيران والسعودية لتحديد موعد لقاء

وقال عبد اللهيان إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره السعودي خلال الـ 48 ساعة المقبلة لتحديد موعد اللقاء.وذكر عبد اللهيان، أن "المباحثات وإن تركزت في مجملها على العلاقات الثنائية بين البلدين، فإنه بطبيعة الحال من المتوقع أن تتأثر بعض القضايا المرتبطة بالمنطقة جراء هذه المباحثات، مبديا ترحيبه بأي وقع إيجابي لها على المنطقة".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.قال الكاتب الصحفي، قاسم قصير، إن المفاوضات بين إيران والسعودية تسير بشكل سريع جدا ولن تنتظر مدة الشهرين التي تم الإعلان عنها في الاتفاق بين البلدين.وأكد أن الطرفين لهما مصلحة في إنهاء الأزمات لأن الوضع في المنطقة لا يتحمل الانتظار، في ظل التصعيد الإسرائيلي في سوريا، ورغبة الرياض في إنهاء الملف اليمني، وطهران كذلك تريد إنهاء الضغوط الدولية بتطبيع العلاقات مع الدول العربية.الولايات المتحدة تحث تركيا والعراق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستانقال مسؤول بالخارجية الأمريكية، إن بلاده حثت تركيا والعراق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين الإقليم وتركيا.وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة المسؤولين في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "بحل مشاكل الموازنة والهيدروكربون (النفط والغاز) بما يخدم مصالح المواطنين العراق ووفقاً لما يمليه الدستور العراقي".وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنت أن إقليم كردستان العراق سوف يستأنف تصدير النفط "خلال يومين" إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية، بعد توصل كلّ من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم، كما أفاد مصدران حكوميان للوكالة.وقضت محكمة تحكيم دولية، في نهاية مارس/آذار الماضي، "بفوز العراق في قضيته ضد تركيا بشأن وقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان".حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي كفاح محمود لـ "عالم سبوتنيك "إن معظم شركات النفط العاملة في إقليم كردستان وفي العراق عموماً هي شركات أمريكية، وللولايات المتحدة حصص أو أسهم بهذه الشركات وبالتأكيد تعتبر نفسها شريكا أساسيا والمستورد الأساسي للنفط العراقي ولنفط إقليم كردستان، بالتالي أي توقف أو تأخر لضخ النفط العراقي سواء من حقوله في كردستان أو في بقية الحقول سيؤثر بشكل سلبي طبعاً ولذلك تهتم أمريكا خاصةً وهي تدعم الطرفين (كردستان والحكومة الاتحادية) على إنجاز قانون النفط والغاز الذي ينظم العلاقة بين الاثنين في أمور الطاقة".وأضاف: "لذلك نصحت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من تركيا والعراق للإسراع في تدفق النفط عبر أنبوب كردستان"، معتبرا أن "الأمور تسير بشكل إيجابي لحلحلة هذا الإشكال والتعامل مع قرار المحكمة بما يقلل الضرر على الأطراف الثلاثة وهم العراق وإقليم كردستان وتركيا".وزير الخارجية اليمني ينتقد حملة "منظمة" تستهدف العلاقات بين اليمن ومصرعلق وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على ما سماه حملة إعلامية تستهدفه، وقال إنها تحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر.وقال الوزير ابن مبارك عبر "تويتر" إنه تابع خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية منظمة استهدفته شخصيا إثر القيام بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في السفارة اليمنية وهو أمر معتاد.وتابع: "مصر أكبر من ذلك، واليمن لا يمكن إلا أن يكون معها دوما في كل المواقف والمنابر".كان وزير الخارجية اليمني قد قام بزيارة إلى إثيوبيا أكد خلالها دعم اليمن لأديس أبابا في كل الخطوات التي تقوم بها من أجل التنمية وهو ما أثار غضب القاهرة حيث يزداد التوتر مع الجانب الإثيوبي مؤخرا بسبب أزمة سد النهضة.وقد فرضت وزارة الداخلية المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية وهو ما تم تفسيره على أنه أول رد فعل من القاهرة على تصريحات وموقف الوزير اليمني.في هذا السياق، قال المحلل السياسي أكرم الحاج: "إن العلاقات اليمنية المصرية علاقات وطيدة وتاريخية وليس من السهل أن تتأثر وذلك لعدة اعتبارات منها أن العلاقات اليمنية المصرية لها إسهامات كثيرة في البناء والتنمية وأيضاً على مستوى الدفاع عن الجمهورية اليمنية عام 1962، لذلك زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا كانت غير صائبة ولا تخدم العلاقات المصرية اليمنية خاصةً في ظل التوتر بين مصر وإثيوبيا، ناهيك عن إقامة 3 ملايين يمني مغترب ولاجئ في مصر فكان من الأفضل عدم إطلاق مثل تلك التصرحات من قبل وزير الخارجية اليمني خاصةً وأن الموقف بشأن سد النهضة حساس للغاية بالتالي كان ذلك غباءً سياسياً وسوء تصرف من قبل وزير الخارجية اليمني"، مضيفاً أن "الشارع اليمني استنكر تصريحات "عوض بن مبارك" لأن المواطن اليمني نفسه يدرك مكانة مصر العربية وتاريخ العلاقات المصرية اليمنية".تونس تبدأ قطع مياه الشراب ليلا على مستوى البلاد بسبب أسوأ موجة جفافبدأت شركة توزيع المياه الحكومية في تونس قطع المياه الصالحة للشرب لسبع ساعات يوميا في كل أرجاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب تونس. وأعلنت وزارة الفلاحة بدء نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استخدامها في الزراعة.وسجلت تونس، التي تعاني جفافا شديدا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30 في المئة من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار.ووفقا لقانون المياه، يعاقب المخالفون بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر.وقالت شركة توزيع المياه الحكومية في بيان إنه سيجري قطع المياه الصالحة للشرب من التاسعة ليلا للرابعة صباحا.أكد خبير المياه، عامر الجريدي، أن ملف المياه أصبح في صدارة اهتمامات دول العالم نظرا لندرة الماء عالميا بما يؤثر على كافة المجالات والتنمية، مشيرا إلى أن الشح المائي وغياب الموارد المائية يعني اندثار شعوب وهجرتها.وأوضح أنه بعد عام 2011 ومع ضعف الدول، وعدم الاستقرار السياسي ضعفت السياسات الخاصة بالموارد المائية، لافتا إلى أن الدولة عادت للاهتمام بالمسألة البيئية خلال السنة الفائتة، لكن ثمار أعمالها سوف تأتي بعد سنوات.وأوضح أن هناك حفر للآبار بشكل عشوائي دون قدرة على ردع من الدولة ما أدى الى استنزاف عديد الآبار السطحية إضافة إلى التبذير واهتراء شبكة المياه الصالحة للشرب أو حتى الفلاحية.العراق يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يومياً .. المصفاة الجديدة تنتج 200 ميغاواط من الكهرباءافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل يومياً .كان العراق قد طرح، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إقامة 7 مصافٍ نفطية ضمن خطط البلاد لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقات التكريرية وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات النفطية، والتحول بعدها إلى تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.ولفت إلى أن المصفى ينتج 200 ميغاواط من الكهرباء، ويسهم بـ60 ميغاواط للشبكة الوطنية.ويعد العراق ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.قال الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، إن مصفاة كربلاء تخدم العراق بشكل كبير بعد عملية افتتاحه.وذكر أن هناك أربع مصاف أخرى تحت الإنشاء، بعضها كان مقاما وتم تدميره أثناء عمليات "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى)، ومع إعادة إعمارها قد يكون العراق خلال الخمس سنوات المقبلة أمام عملية الاكتفاء الذاتي الداخلي.

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