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https://sputnikarabic.ae/20230402/استطلاع-رأي-شعبية-بايدن-تنخفض-والأمريكيون-يعترضون-على-أولويات-السياسة-1075422934.html
استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة
استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة
كشف استطلاع رأي حديث، أجراه معهد "ماريست" لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه ‏بلادهم.‏ 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:28+0000
2023-04-02T07:28+0000
جو بايدن
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ووجد الاستطلاع، أمس السبت، الموافق الأول من نيسان/ أبريل الجاري، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.كما عثر الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت من 46% إلى 42%، وذلك بعد إلقائه خطاب حالة الاتحاد.وأظهر الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن.وبيّن أن القضايا الاقتصادية تعد أكثر أهمية بين الجمهوريين (48%) من الديمقراطيين (17%)، بينما يرى الديمقراطيون أن قضايا الديمقراطية أكثر أهمية (25%) من الجمهوريين (14%).وأظهر استطلاع الرأي كذلك، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، ما زال لا يتمتع بشعبية بين الأمريكيين، إذ يرى 73% أنه يمثل تهديدا للأمن القومي، بينما يؤيد 57% من الأمريكيين حظره.وكان أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طرحوا خططا لحظر "تيك توك"، أو فرض بيعه لشركة أمريكية.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة

07:28 GMT 02.04.2023
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تمثال الحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
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كشف استطلاع رأي حديث، أجراه معهد "ماريست" لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه ‏بلادهم.‏
ووجد الاستطلاع، أمس السبت، الموافق الأول من نيسان/ أبريل الجاري، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
كما عثر الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت من 46% إلى 42%، وذلك بعد إلقائه خطاب حالة الاتحاد.
وأظهر الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن.
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وبيّن أن القضايا الاقتصادية تعد أكثر أهمية بين الجمهوريين (48%) من الديمقراطيين (17%)، بينما يرى الديمقراطيون أن قضايا الديمقراطية أكثر أهمية (25%) من الجمهوريين (14%).
وأظهر استطلاع الرأي كذلك، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، ما زال لا يتمتع بشعبية بين الأمريكيين، إذ يرى 73% أنه يمثل تهديدا للأمن القومي، بينما يؤيد 57% من الأمريكيين حظره.
وكان أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طرحوا خططا لحظر "تيك توك"، أو فرض بيعه لشركة أمريكية.
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