https://sputnikarabic.ae/20230402/استطلاع-رأي-شعبية-بايدن-تنخفض-والأمريكيون-يعترضون-على-أولويات-السياسة-1075422934.html
استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة
استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة
كشف استطلاع رأي حديث، أجراه معهد "ماريست" لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه بلادهم. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T07:28+0000
2023-04-02T07:28+0000
2023-04-02T07:28+0000
جو بايدن
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ووجد الاستطلاع، أمس السبت، الموافق الأول من نيسان/ أبريل الجاري، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.كما عثر الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت من 46% إلى 42%، وذلك بعد إلقائه خطاب حالة الاتحاد.وأظهر الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن.وبيّن أن القضايا الاقتصادية تعد أكثر أهمية بين الجمهوريين (48%) من الديمقراطيين (17%)، بينما يرى الديمقراطيون أن قضايا الديمقراطية أكثر أهمية (25%) من الجمهوريين (14%).وأظهر استطلاع الرأي كذلك، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، ما زال لا يتمتع بشعبية بين الأمريكيين، إذ يرى 73% أنه يمثل تهديدا للأمن القومي، بينما يؤيد 57% من الأمريكيين حظره.وكان أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طرحوا خططا لحظر "تيك توك"، أو فرض بيعه لشركة أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230331/روح-أمتنا-هجوم-حاد-على-بايدن-بعد-حديثه-عن-المتحولين-جنسيا-1075357122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
استطلاع رأي: شعبية بايدن تنخفض... والأمريكيون يعترضون على أولويات السياسة
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كشف استطلاع رأي حديث، أجراه معهد "ماريست" لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين منقسمون بشأن أكبر القضايا التي تواجه بلادهم.
ووجد الاستطلاع، أمس السبت، الموافق الأول من نيسان/ أبريل الجاري، أن 30% من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد هو أهم قضية تواجه الأمة، بينما قال 20% إن المشكلة تكمن أكثر في التهديدات للديمقراطية، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
كما عثر الاستطلاع أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انخفضت من 46% إلى 42%، وذلك بعد إلقائه خطاب حالة الاتحاد.
وأظهر الاستطلاع أن 49% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن.
وبيّن أن القضايا الاقتصادية تعد أكثر أهمية بين الجمهوريين (48%) من الديمقراطيين (17%)، بينما يرى الديمقراطيون أن قضايا الديمقراطية أكثر أهمية (25%) من الجمهوريين (14%).
وأظهر استطلاع الرأي كذلك، أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك
"، ما زال لا يتمتع بشعبية بين الأمريكيين، إذ يرى 73% أنه يمثل تهديدا للأمن القومي، بينما يؤيد 57% من الأمريكيين حظره.
وكان أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، طرحوا خططا لحظر "تيك توك"، أو فرض بيعه لشركة أمريكية.