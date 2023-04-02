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الأردن والعراق يطرحان مناقصة دولية لإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة
الأردن والعراق يطرحان مناقصة دولية لإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة
أعلن الأردن والعراق، اليوم الأحد، عن طرح مناقصة دولية لاختيار مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:49+0000
2023-04-02T13:49+0000
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان، إن "دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها".وأضاف البيان أنه "تمت دعوة كافة الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية أو المدن الصناعية أو المناطق التنموية أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء".ووفقا للبيان، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، "أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات".وقال الوزيران: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية".وتقدر مساحة المدينة الاقتصادية المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين، بـ 22 ألف دونم (دونم = 1000 متر مربع).
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أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

الأردن والعراق يطرحان مناقصة دولية لإنشاء مدينة اقتصادية مشتركة

13:49 GMT 02.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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أعلن الأردن والعراق، اليوم الأحد، عن طرح مناقصة دولية لاختيار مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان، إن "دعوة العطاء تشمل إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها".
وأضاف البيان أنه "تمت دعوة كافة الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية أو المدن الصناعية أو المناطق التنموية أو المناطق الحرة، للمشاركة بالعطاء".
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ووفقا للبيان، أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، "أهمية المشروع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق التكامل في العديد من المجالات".
وقال الوزيران: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة للبدء بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي ويحفز استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية".
وتقدر مساحة المدينة الاقتصادية المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين، بـ 22 ألف دونم (دونم = 1000 متر مربع).
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