عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/الإعلان-عن-مبادرة-سياسية-جديدة-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1075435473.html
الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان
الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان
كشف المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية في منبر "وكالة السودان" للأنباء، اليوم الأحد، عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة السودانية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T12:49+0000
2023-04-02T12:49+0000
الأخبار
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
المجلس السيادي في السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104447/62/1044476280_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6d04a7dae561899f0a3890e3e6db5eb5.jpg
وقال محجوب حسين، مدير المركز، خلال تدشين المبادرة، إنها ضرورة وطنية من خلال حوار استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.وأوضح أنه طرح هذه المبادرة انطلاقا من ضرورة وطنية ملحة، لافتًا إلى أن المبادرة تؤسس لحراك اجتماعي وجماهيري وثقافي وسياسي فاعل.وأشار إلى أن هذا الحراك يتضمن مناقشات من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب حتى تكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني.وشدد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تهدفان لتحقيق مهمة وطنية واحدة وهي رسم مسار جديد للبلاد بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال القادمة.يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 من الشهر نفسه".ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230401/الأطراف-المدنية-والعسكرية-في-السودان-تتفق-على-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-6-أبريل-الجاري-1075408414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104447/62/1044476280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30a301a78ece29e35949dc0de25e623c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان
الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان

الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان

12:49 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGANرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / MICHAEL O'HAGAN
تابعنا عبرTelegram
كشف المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية في منبر "وكالة السودان" للأنباء، اليوم الأحد، عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة السودانية.
وقال محجوب حسين، مدير المركز، خلال تدشين المبادرة، إنها ضرورة وطنية من خلال حوار استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
السودان... بنود الاتفاق الإطاري والمؤيدون والرافضون له - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
الأطراف المدنية والعسكرية في السودان تتفق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل الجاري
أمس, 13:39 GMT
وأوضح أنه طرح هذه المبادرة انطلاقا من ضرورة وطنية ملحة، لافتًا إلى أن المبادرة تؤسس لحراك اجتماعي وجماهيري وثقافي وسياسي فاعل.
وأشار إلى أن هذا الحراك يتضمن مناقشات من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب حتى تكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني.
وشدد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تهدفان لتحقيق مهمة وطنية واحدة وهي رسم مسار جديد للبلاد بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال القادمة.
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 من الشهر نفسه".
ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала