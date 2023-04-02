https://sputnikarabic.ae/20230402/الإعلان-عن-مبادرة-سياسية-جديدة-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1075435473.html

الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان

الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة في السودان

كشف المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية في منبر "وكالة السودان" للأنباء، اليوم الأحد، عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة السودانية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T12:49+0000

2023-04-02T12:49+0000

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وقال محجوب حسين، مدير المركز، خلال تدشين المبادرة، إنها ضرورة وطنية من خلال حوار استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.وأوضح أنه طرح هذه المبادرة انطلاقا من ضرورة وطنية ملحة، لافتًا إلى أن المبادرة تؤسس لحراك اجتماعي وجماهيري وثقافي وسياسي فاعل.وأشار إلى أن هذا الحراك يتضمن مناقشات من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب حتى تكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني.وشدد على أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تهدفان لتحقيق مهمة وطنية واحدة وهي رسم مسار جديد للبلاد بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال القادمة.يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي على أن يكون تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية في 11 من الشهر نفسه".ويهدف الاتفاق الإطاري إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20230401/الأطراف-المدنية-والعسكرية-في-السودان-تتفق-على-توقيع-الاتفاق-السياسي-النهائي-في-6-أبريل-الجاري-1075408414.html

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الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, المجلس السيادي في السودان