https://sputnikarabic.ae/20230402/الإمارات-تعلق-على-زيارة-وزير-خارجية-سوريا-إلى-مصر-1075435941.html

الإمارات تعلق على زيارة وزير خارجية سوريا إلى مصر

الإمارات تعلق على زيارة وزير خارجية سوريا إلى مصر

علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأحد، على زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر، وذلك لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T12:55+0000

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وقال قرقاش عبر "تويتر"، إن "زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى".وأضاف: "ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".وزار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس السبت، القاهرة في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية سوري للقاهرة منذ أكثر من 10 سنوات.وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين "اتفقا على تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة ،خلال المرحلة المقبلة، بهدف تناول القضايا والموضوعات التي تمس مصالح البلدين".كما جددت مصر دعمها "لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت".وفي السياق، تحدثت تقارير عن أن الزيارة تمهد لإرساء خطوات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عبر وساطة مصرية وسعودية.وكشفت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية للأسد لحضور القمة العربية في 19 مايو/أيار".وبدورها أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن الدول العربية تستعد لاستعادة العلاقات مع دمشق في تطورات سريعة، ربما تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.

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https://sputnikarabic.ae/20230402/إعلام-السعودية-تعتزم-دعوة-الأسد-لحضور-قمة-جامعة-الدول-العربية-1075435182.html

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