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https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-أجنبية-تحمل-125-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-1075442132.html
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب
احتجزت قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T15:38+0000
2023-04-02T15:38+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن رئيس عدلية محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، أن البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينة أجنبية تحمل آلاف اللترات من الوقود المهرب في مياه الخليج وقامت باعتقال المهربين.وذكر المسؤول الإيراني أنه بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية لمدينة بارسيان الواقعة جنوبي إيران، قامت قوات سلاح البحرية في اللواء 412 "ذو الفقار" التابع للحرس الثوري الإيراني، وبعد عملية رصد دقيقة، باحتجاز السفينة.وأكد مجتبي قهرماني أن السفينة المذكورة أطفأت أنوارها في مخالفة للأنظمة لتجنب الكشف عنها، مشيرا إلى أن "هذه السفينة الأجنبية تم ايقافها بعمليات خاصة من قبل لواء "ذو الفقار "بعد مطاردتها، وأثناء تفتيشها تم ضبط أكثر من 125 ألف لتر من الوقود المهرب".واعتقلت قوات البحرية في الحرس الثوري 26 من أفراد طاقم السفينة الأجنبية المخالفة وأنهم رهن الاحتجاز لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، في وقت تم نقل السفينة إلى الميناء من قبل القوات العملياتية للحرس.وذكر رئيس عدلية محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، أنه جرى تسليم السفينة الأجنبية للسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.وكانت إيران أعلنت في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.يذكر أنه في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد، وتم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى الخليج.
https://sputnikarabic.ae/20230221/الجيش-الإيراني-يعلن-ضبط-سفينة-تحمل-أسلحة-أمريكية-في-الخليج-1073823753.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار الخليج , الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار الخليج , الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب

15:38 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / -
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احتجزت قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، سفينة أجنبية تحمل 125 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن رئيس عدلية محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، أن البحرية في الحرس الثوري احتجزت سفينة أجنبية تحمل آلاف اللترات من الوقود المهرب في مياه الخليج وقامت باعتقال المهربين.
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الجيش الإيراني يعلن ضبط سفينة تحمل أسلحة أمريكية في الخليج
21 فبراير, 11:36 GMT
وذكر المسؤول الإيراني أنه بالتنسيق مع رئيس الدائرة القضائية لمدينة بارسيان الواقعة جنوبي إيران، قامت قوات سلاح البحرية في اللواء 412 "ذو الفقار" التابع للحرس الثوري الإيراني، وبعد عملية رصد دقيقة، باحتجاز السفينة.
وأكد مجتبي قهرماني أن السفينة المذكورة أطفأت أنوارها في مخالفة للأنظمة لتجنب الكشف عنها، مشيرا إلى أن "هذه السفينة الأجنبية تم ايقافها بعمليات خاصة من قبل لواء "ذو الفقار "بعد مطاردتها، وأثناء تفتيشها تم ضبط أكثر من 125 ألف لتر من الوقود المهرب".
واعتقلت قوات البحرية في الحرس الثوري 26 من أفراد طاقم السفينة الأجنبية المخالفة وأنهم رهن الاحتجاز لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، في وقت تم نقل السفينة إلى الميناء من قبل القوات العملياتية للحرس.
وذكر رئيس عدلية محافظة هرمزكان الإيرانية، مجتبى قهرماني، أنه جرى تسليم السفينة الأجنبية للسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.
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30 يناير, 16:09 GMT
وكانت إيران أعلنت في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، نجاح الحرس الثوري الإيراني في ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في الخليج.
يذكر أنه في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة أجنبية في الخليج كانت في طريقها لتهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد، وتم تسليم أفراد طاقم السفينة السبعة الذين لم يُكشف عن هويتهم، وهم أجانب، إلى السلطات القانونية، دون الخوض في تفاصيل جنسية السفينة أو طاقمها.
وتكافح إيران، التي تمتلك بعضا من أرخص أسعار الوقود في العالم، تهريب الوقود المتفشي عن طريق البر إلى الدول المجاورة وعن طريق البحر إلى الخليج.
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