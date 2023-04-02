https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-آخر-بهجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1075421862.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن مستشارا عسكريا آخر توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:39+0000
2023-04-02T06:39+0000
2023-04-02T06:39+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103895/42/1038954265_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d18e26a8cf17f00fc600a74236295549.jpg
وذكرت وكالة أنباء "مهر"، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، واستشهد".وأضافت أن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة.ولم توضح الوكالة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري مقداد مهقاني.وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230331/الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-إيراني-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-دمشق-ويتوعد-بالرد-1075370315.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103895/42/1038954265_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23acb1dc78197fa3f13cf1a4424c1f8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن مستشارا عسكريا آخر توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.
وذكرت وكالة أنباء "مهر"، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، واستشهد".
وأضافت أن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري
الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة.
ولم توضح الوكالة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري مقداد مهقاني.
وكانت إسرائيل
قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.