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https://sputnikarabic.ae/20230402/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-آخر-بهجوم-إسرائيلي-في-سوريا-1075421862.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن مستشارا عسكريا آخر توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:39+0000
2023-04-02T06:39+0000
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وذكرت وكالة أنباء "مهر"، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، واستشهد".وأضافت أن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة.ولم توضح الوكالة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري مقداد مهقاني.وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20230331/الحرس-الثوري-يعلن-مقتل-مستشار-عسكري-إيراني-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-دمشق-ويتوعد-بالرد-1075370315.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل مستشار عسكري آخر بهجوم إسرائيلي في سوريا

06:39 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن مستشارا عسكريا آخر توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.
وذكرت وكالة أنباء "مهر"، أن المستشار العسكري ويدعى مقداد مهقاني كان قد أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي فجر الجمعة، واستشهد".
وأضافت أن مهقاني أحد رفاق المستشار العسكري ميلاد حيدري الذي استشهد هو الآخر في نفس الهجوم يوم الجمعة.
ولم توضح الوكالة الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري مقداد مهقاني.
وكانت إسرائيل قد نفذت، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل ضابط له في الهجوم الإسرائيلي على دمشق ويتوعد بالرد
31 مارس, 10:59 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات، هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وتقول طهران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق.
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