https://sputnikarabic.ae/20230402/الحكومة-الإيطالية-تسعى-لمعاقبة-مواطنيها-الذين-يستخدمون-الكلمات-الإنجليزية-1075426472.html
الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية
الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية
اقترح حزب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تشريعا يسعى إلى منع الهيئات العامة والخاصة في البلاد من استخدام المصطلحات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، في... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T09:52+0000
2023-04-02T09:52+0000
2023-04-02T09:52+0000
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وقد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية، وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية، غرامات تصل إلى 108705 دولار أمريكي، بموجب التشريع الجديد الذي تقدّم به حزب "إخوان إيطاليا"، التابعة له ميلوني، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى موعد حدوث ذلك.ويدعو مشروع القانون إلى حماية اللغة الإيطالية ورعايتها، ويزعم أن اللغة الإنجليزية "تحط من قدر الإيطاليين وإهانتهم"، ودعا جميع الهيئات العامة والخاصة إلى استخدام "لغة دانتي" للترويج لسلعهم وخدماتهم.كما تحدد مسودة التشريع، أن جميع الطلبات المتعلقة بالوظيفة، بما في ذلك الأسماء والمختصرات، يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإيطالية، مع السماح بالكلمات الأجنبية فقط إذا كان من المستحيل ترجمتها.وأشار مشروع القانون الإيطالي إلى أن الاستخدام الواسع للغة الإنجليزية في أوروبا، كان "أكثر سلبية ومفارقة"، بالنظر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يأتي مشروع القانون في وقت تتخذ فيه الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، تدابير لما تسميه الحفاظ على الثقافة المحلية.وفي الآونة الأخيرة، حظرت استخدام الأغذية المنتجة في المختبرات، من أجل حماية التراث الزراعي الغذائي في البلاد.يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تسقط أحيانا الكلمات الأجنبية في خطاباتها.
https://sputnikarabic.ae/20221202/أول-دولة-تستبدل-الإنجليزية-بـ625-لغة-محليّة-1070751478.html
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية
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اقترح حزب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تشريعا يسعى إلى منع الهيئات العامة والخاصة في البلاد من استخدام المصطلحات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، في الاتصالات الرسمية.
وقد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية، وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية، غرامات تصل إلى 108705 دولار أمريكي، بموجب التشريع الجديد الذي تقدّم به حزب "إخوان إيطاليا"، التابعة له ميلوني، وفقا لشبكة
"سي إن إن" الأمريكية.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى موعد حدوث ذلك.
ويدعو مشروع القانون إلى حماية اللغة الإيطالية ورعايتها، ويزعم أن اللغة الإنجليزية "تحط من قدر الإيطاليين وإهانتهم"، ودعا جميع الهيئات العامة والخاصة إلى استخدام "لغة دانتي" للترويج لسلعهم وخدماتهم.
كما تحدد مسودة التشريع، أن جميع الطلبات المتعلقة بالوظيفة، بما في ذلك الأسماء والمختصرات، يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإيطالية، مع السماح بالكلمات الأجنبية فقط إذا كان من المستحيل ترجمتها.
وأشار مشروع القانون الإيطالي إلى أن الاستخدام الواسع للغة الإنجليزية في أوروبا، كان "أكثر سلبية ومفارقة"، بالنظر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يأتي مشروع القانون في وقت تتخذ فيه الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، تدابير لما تسميه الحفاظ على الثقافة المحلية.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت استخدام الأغذية المنتجة في المختبرات، من أجل حماية التراث الزراعي الغذائي في البلاد.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية
، جيورجيا ميلوني، تسقط أحيانا الكلمات الأجنبية في خطاباتها.