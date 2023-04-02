عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/الحكومة-الإيطالية-تسعى-لمعاقبة-مواطنيها-الذين-يستخدمون-الكلمات-الإنجليزية-1075426472.html
الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية
الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية
اقترح حزب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تشريعا يسعى إلى منع الهيئات العامة والخاصة ‏في البلاد من استخدام المصطلحات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، في... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T09:52+0000
2023-04-02T09:52+0000
إيطاليا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071528423_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_49b280998e42385f9b37985aa3268133.jpg
وقد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية، وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية، غرامات تصل إلى 108705 دولار أمريكي، بموجب التشريع الجديد الذي تقدّم به حزب "إخوان إيطاليا"، التابعة له ميلوني، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى موعد حدوث ذلك.ويدعو مشروع القانون إلى حماية اللغة الإيطالية ورعايتها، ويزعم أن اللغة الإنجليزية "تحط من قدر الإيطاليين وإهانتهم"، ودعا جميع الهيئات العامة والخاصة إلى استخدام "لغة دانتي" للترويج لسلعهم وخدماتهم.كما تحدد مسودة التشريع، أن جميع الطلبات المتعلقة بالوظيفة، بما في ذلك الأسماء والمختصرات، يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإيطالية، مع السماح بالكلمات الأجنبية فقط إذا كان من المستحيل ترجمتها.وأشار مشروع القانون الإيطالي إلى أن الاستخدام الواسع للغة الإنجليزية في أوروبا، كان "أكثر سلبية ومفارقة"، بالنظر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يأتي مشروع القانون في وقت تتخذ فيه الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، تدابير لما تسميه الحفاظ على الثقافة المحلية.وفي الآونة الأخيرة، حظرت استخدام الأغذية المنتجة في المختبرات، من أجل حماية التراث الزراعي الغذائي في البلاد.يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تسقط أحيانا الكلمات الأجنبية في خطاباتها.
https://sputnikarabic.ae/20221202/أول-دولة-تستبدل-الإنجليزية-بـ625-لغة-محليّة-1070751478.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071528423_0:0:1060:795_1920x0_80_0_0_4a43f7b77765c56ce8abada1c42581d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

الحكومة الإيطالية تسعى لمعاقبة مواطنيها الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية

09:52 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني
© AFP 2023 / JOHN THYS
تابعنا عبرTelegram
اقترح حزب رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تشريعا يسعى إلى منع الهيئات العامة والخاصة ‏في البلاد من استخدام المصطلحات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، في الاتصالات الرسمية.‏
وقد يواجه الإيطاليون الذين يستخدمون الكلمات الإنجليزية، وغيرها من الكلمات الأجنبية في الاتصالات الرسمية، غرامات تصل إلى 108705 دولار أمريكي، بموجب التشريع الجديد الذي تقدّم به حزب "إخوان إيطاليا"، التابعة له ميلوني، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ولكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى موعد حدوث ذلك.
ويدعو مشروع القانون إلى حماية اللغة الإيطالية ورعايتها، ويزعم أن اللغة الإنجليزية "تحط من قدر الإيطاليين وإهانتهم"، ودعا جميع الهيئات العامة والخاصة إلى استخدام "لغة دانتي" للترويج لسلعهم وخدماتهم.
أطفال نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
مجتمع
أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة
2 ديسمبر 2022, 05:14 GMT
كما تحدد مسودة التشريع، أن جميع الطلبات المتعلقة بالوظيفة، بما في ذلك الأسماء والمختصرات، يجب أن تكون مكتوبة باللغة الإيطالية، مع السماح بالكلمات الأجنبية فقط إذا كان من المستحيل ترجمتها.
وأشار مشروع القانون الإيطالي إلى أن الاستخدام الواسع للغة الإنجليزية في أوروبا، كان "أكثر سلبية ومفارقة"، بالنظر إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يأتي مشروع القانون في وقت تتخذ فيه الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، تدابير لما تسميه الحفاظ على الثقافة المحلية.
وفي الآونة الأخيرة، حظرت استخدام الأغذية المنتجة في المختبرات، من أجل حماية التراث الزراعي الغذائي في البلاد.
يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، تسقط أحيانا الكلمات الأجنبية في خطاباتها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала