https://sputnikarabic.ae/20230402/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-200-جندي-أوكراني-على-جبهة-واحدة-1075431823.html

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 400 جندي أوكراني وتدمير مركز قيادة اللواء 58

الدفاع الروسية تعلن تحييد نحو 400 جندي أوكراني وتدمير مركز قيادة اللواء 58

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحييد مجموعة قوات "الجنوب" لـ210 جنود أوكرانيين ومرتزقة على محور دونيتسك، إضافة إلى تدمير 3 عربات مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي". 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T11:38+0000

2023-04-02T11:38+0000

2023-04-02T12:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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إضافة إلى ذلك دمرت القوات الروسية في هذا الاتجاه ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات عسكرية، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر من طراز "ميستا بي".وعلى محور كوبيانسك، دكت الضربات الجوية و مدفعية الميدان التابعة لقوات "الغرب" وحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق سينكوفكا وأولشاني وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف.وعلى محور كراسني ليمان، دكت الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والعمليات النشطة لوحدات مجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق يامبولوفكا وغريغوروفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وماكييفكا وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة لكتائب مجموعة "الشرق "فوستوك" أضرارا جسيمة بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية وليفادين وأوريكوف في مقاطعة زابوروجيه.على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا ومدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع هاوتزر "دي-30" ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذا الاتجاه. وعلى محور خيرسون، تم القضاء على ما يصل إلى 15 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا.وفي منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.تعرضت مراكز القيادة والمراقبة لكتائب لواء الدفاع الإقليمي 109 واللواء 25 المحمول جواً من القوات المسلحة الأوكرانية للقصف في منطقتي بتريفسكي وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم تدمير 11 طائرة جوية أوكرانية دون طيار بواسطة وسائط الدفاع الجوي في مناطق فلاديميروفكا وكيريلوفكا وفيركنيتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوكراسنيانكا وفارفاروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسونـ وفيليكي فيسيلكي في مقاطعة خاركوف.

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روسيا, رصد عسكري