https://sputnikarabic.ae/20230402/الروس-سيكونون-سعداء-بريطانيون-يوضحون-ما-ينتظر-تشالنجر-2-في-أوكرانيا-1075440671.html

"الروس سيكونون سعداء".. بريطانيون يوضحون ما ينتظر "تشالنجر 2" في أوكرانيا

"الروس سيكونون سعداء".. بريطانيون يوضحون ما ينتظر "تشالنجر 2" في أوكرانيا

أشار قراء "ديلي ميل" البريطانية إلى أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية يمكن أن تقود هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية ضد الجيش الروسي وتتعرض للهزيمة الأولى... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T14:48+0000

2023-04-02T14:48+0000

2023-04-02T14:48+0000

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واقترح المنشور أنه بعد الانتهاء من تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا، يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية استخدام دبابات "تشالنجر 2" البريطانية كأسلحة هجومية رئيسية.كتب ليو كوبيس، أحد القراء: "سيكون الروس سعداء. سوف يصطادونهم واحدًا تلو الآخر ويدمرونهم بطائرات من دون طيار".وعلق دبينيتري: "سيكون هذا مثيرًا للاهتمام، لم يتم تدمير أي دبابة "تشالنجر" من قبل العدو، سيتغير هذا قريبًا".وقال ديتوفجز: "إنها وحش ضخم على الأرض يبلغ وزنه 75 طنًا، لا يمكنها أن تذهب بعيدًا، كما أنها تحتاج إلى قدر هائل من الوقود".وتساءل فيليكسيكو بسخرية: "أدعوكم للنظر فيما يحدث من وجهة نظر المنطق، يقولون لنا إنه يتم القضاء على الروس ودباباتهم وكل شيء من هذا القبيل. وماذا عن الأوكرانيين؟ هل هم مضادون للرصاص؟ لماذا يحتاجون إلى دبابات "تشالنجر" و"ليوبارد"؟ لا يقولون لنا شيئا عن فقدان الأوكرانيين لدباباتهم الخاصة. يقولون لنا فقط إنهم قديسون ويصمتون عن آرائهم النازية الجديدة".ذكرت مجلة "Military Watch" الأمريكية، أن دبابات "تشالنجر 2" البريطانية لن تكون قادرة على مساعدة الجيش الأوكراني بشكل كبير في ساحة المعركة بسبب العديد من أوجه القصور.وقال ضابط استخبارات المشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على تنظيم هجوم مضاد ناجح ضد الجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230401/إعلام-مفاجأة-بوتين-تجعل-بريطانيا-تندم-على-وعودها-الجريئة-لأوكرانيا-1075401103.html

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