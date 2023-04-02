https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-تعلن-توطين-مجموعة-جديدة-من-المهن-1075446583.html
السعودية تعلن توطين مجموعة جديدة من المهن
السعودية تعلن توطين مجموعة جديدة من المهن
أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة من بينها مهن إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، وغيرها. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T17:21+0000
2023-04-02T17:21+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قولها بأن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة يأتي ضمن رحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية.وشملت قرارات التوطين الجديدة مهن "إدارة المشاريع"، و"المشتريات"، و"المبيعات"، و"منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن"، بالإضافة إلى منافذ "أنشطة التزيين والخياطة النسائية".وأضافت الوزارة أن القرار سيتم تطبيقه على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.يذكر أنه في مطلع العام الحالي، أعلنت الخطوط الحديدة السعودية (سار) تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة.وقالت في حسابها على "تويتر": "32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكن بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع".من جانبه، قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي إن بلاده سجلت بذلك "خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل".وأضاف: "نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".
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https://sputnikarabic.ae/20220625/الخطوط-الجوية-السعودية-تستهدف-توطين-4-آلاف-وظيفة-1064191861.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
السعودية تعلن توطين مجموعة جديدة من المهن
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أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة من بينها مهن إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، وغيرها.
ونقلت وكالة الأنباء
السعودية "واس" عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قولها بأن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة يأتي ضمن رحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية.
وشملت قرارات التوطين الجديدة مهن "إدارة المشاريع"، و"المشتريات"، و"المبيعات"، و"منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن"، بالإضافة إلى منافذ "أنشطة التزيين والخياطة النسائية".
وأضافت الوزارة أن القرار سيتم تطبيقه على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
يذكر أنه في مطلع العام الحالي، أعلنت الخطوط الحديدة السعودية (سار) تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين
في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة.
وقالت في حسابها على "تويتر": "32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكن بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين
السريع".
من جانبه، قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي إن بلاده سجلت بذلك "خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل".
وأضاف: "نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية".