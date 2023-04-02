https://sputnikarabic.ae/20230402/السعودية-والإمارات-والكويت-وعمان-والعراق-والجزائر-تخفض-طوعيا-إنتاج-النفط-من-مايو-حتى-نهاية-2023-1075441544.html

السعودية و5 دول عربية أخرى تقرر خفض إنتاج النفط طوعيا ابتداء من مايو حتى نهاية 2023

السعودية و5 دول عربية أخرى تقرر خفض إنتاج النفط طوعيا ابتداء من مايو حتى نهاية 2023

أعلنت السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق والجزائر، عن تخفيض طوعي في إنتاج النفط بنحو 1.071 مليون برميل يومياً. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن "المملكة ستنفذ تخفيضا طوعيا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميا، ابتداء من مايو/ أيار المقبل وحتى نهاية 2023، بالتنسيق مع عدد من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها"، حسب وكالة الأنباء السعودية.وأوضح المصدر، أن "هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك+)، الذي عُقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مؤكدا أن "هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول".من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن "الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".كما أعلن العراق، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 211 ألف برميل يوميا، فيما أعلن وزير النفط الكويتي تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 128 ألف برميل يوميا.وأعلنت سلطنة عمان أيضا، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، كما أعلنت الجزائر هي الأخرى، تخفيضا طوعيا في إنتاج النفط بمقدار 48 ألف برميل يوميا.

https://sputnikarabic.ae/20230316/السعودية-وروسيا-تؤكدان-التزامهما-بقرار-أوبك-بخفض-إنتاج-النفط-1074819038.html

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