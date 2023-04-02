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السفير الأمريكي لدى الأردن: تصريحات وزير المال الإسرائيلي "مستفزة"
السفير الأمريكي لدى الأردن: تصريحات وزير المال الإسرائيلي "مستفزة"
أكد السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، أن سياسة واشنطن ثابتة من حيث الحفاظ على الوضع الراهن في القدس، معتبرًا في الوقت ذاته أن تصريحات وزير المال... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:47+0000
2023-04-02T06:47+0000
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وقال السفير الأمريكي في حوار مع صحيفة "الرأي" إن الولايات المتحدة متمسكة بحل الدولتين والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.ووصف ووستر العلاقات بين بلاده والأردن بأنها قديمة ومتجذرة وراسخة بدأت منذ عقود.وشدد على حرص واشنطن على استقرار الأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وعبّر عن دعم الولايات المتحدة للإصلاحات التي أطلقها الأردن خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات ورؤية ملكية.وقال السفير الأمريكي: "هي إصلاحات أردنية بحتة وضعت بعقول ورؤى أردنية وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".وفيما يتعلق بتصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي نفى فيها أخيرا وجود "شعب فلسطيني"، قال السفير الأمريكي إنها "مسيئة ومستفزة وغير صحيحة".
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

السفير الأمريكي لدى الأردن: تصريحات وزير المال الإسرائيلي "مستفزة"

06:47 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أكد السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، أن سياسة واشنطن ثابتة من حيث الحفاظ على الوضع الراهن في القدس، معتبرًا في الوقت ذاته أن تصريحات وزير المال الإسرائيلي "مستفزة".
وقال السفير الأمريكي في حوار مع صحيفة "الرأي" إن الولايات المتحدة متمسكة بحل الدولتين والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
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ووصف ووستر العلاقات بين بلاده والأردن بأنها قديمة ومتجذرة وراسخة بدأت منذ عقود.
وشدد على حرص واشنطن على استقرار الأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وعبّر عن دعم الولايات المتحدة للإصلاحات التي أطلقها الأردن خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات ورؤية ملكية.
وقال السفير الأمريكي: "هي إصلاحات أردنية بحتة وضعت بعقول ورؤى أردنية وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".
وفيما يتعلق بتصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي نفى فيها أخيرا وجود "شعب فلسطيني"، قال السفير الأمريكي إنها "مسيئة ومستفزة وغير صحيحة".
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