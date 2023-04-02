https://sputnikarabic.ae/20230402/السيسي-يستقبل-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-القاهرة-1075431113.html

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة... صور

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة... صور

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم ‏الأحد، في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.‏ 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T11:18+0000

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وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا"، وفقا لبيان من مكتب الحلبوسي.وأكد الحلبوسي للرئيس المصري، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على كافة الأصعدة"، معربًا عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين مصر والعراق، فضلا عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن).وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عن وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره المصري، الدكتور حنفي جبالي.وفي الشهر الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-القاهرة-الأحد-ويلتقي-وزير-الخارجية-المصري-1075418227.html

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