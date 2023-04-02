https://sputnikarabic.ae/20230402/السيسي-يستقبل-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-القاهرة-1075431113.html
السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة... صور
السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة... صور
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T11:18+0000
2023-04-02T11:18+0000
2023-04-02T11:23+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332376_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_3a42560d6b133c67965e27883c4af2e7.jpg
وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا"، وفقا لبيان من مكتب الحلبوسي.وأكد الحلبوسي للرئيس المصري، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على كافة الأصعدة"، معربًا عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين مصر والعراق، فضلا عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن).وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عن وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره المصري، الدكتور حنفي جبالي.وفي الشهر الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230401/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يزور-القاهرة-الأحد-ويلتقي-وزير-الخارجية-المصري-1075418227.html
مصر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/13/1070332376_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_89b61f32d78d4b8ededd9b245b27f7d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة... صور
11:18 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 02.04.2023) تابعنا عبر
استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة.
وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا"، وفقا لبيان من مكتب الحلبوسي
.
وأكد الحلبوسي للرئيس المصري، أن "العراق حريص على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على كافة الأصعدة"، معربًا عن تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين مصر والعراق، فضلا عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين (العراق ومصر والأردن).
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عن وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره المصري، الدكتور حنفي جبالي.
وفي الشهر الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في اتصال هاتفي، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.
وأكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق
، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر
، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في المنطقة.