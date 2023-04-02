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https://sputnikarabic.ae/20230402/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-فلسطيني-للاشتباه-في-تخطيطه-لهجوم-جديد-1075428916.html
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطيني للاشتباه في تخطيطه لهجوم جديد
الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطيني للاشتباه في تخطيطه لهجوم جديد
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، إحباطه عملية إطلاق نارعلى قوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:28+0000
2023-04-02T10:28+0000
إسرائيل
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الشاباك بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية نجح في اعتقال الشاب الفلسطيني عمر عابدين (21 عاما)، وهو من سكان مدينة القدس للاشتباه في قيامه بالتخطيط لهجوم.وأوضحت الإذاعة أن عمر عابدين وهو أحد نشطاء حركة حماس، تواصل في الفترة الماضية مع ناشط آخر من الحركة في لبنان، قبل أن يتحدثا لاحقا عبر "تلغرام"، حيث طلب منه الأخير أن ينفذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل، مقابل حصوله على أموال.وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمر عابدين قد وافق على هذا الطلب وقام بالتخطيط لهجوم ضد حافلة تقل عناصر الشرطة الإسرائيلية في منطقة المسجد الأقصى.وأوضحت أن المحكمة المركزية في القدس وجهاز الشاباك قد أجريا تحقيقا مع عابدين، الشهر الماضي، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، ويفترض أن تقدم لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني المعتقل من قبل الإدعاء العام الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230401/مقتل-فلسطيني-وإصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-دهس-جنوبي-الضفة-الغربية-1075415136.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حركة حماس, القدس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, حركة حماس, القدس

الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال فلسطيني للاشتباه في تخطيطه لهجوم جديد

10:28 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatقوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
قوات الشرطة الإسرائيلية تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، إحباطه عملية إطلاق نارعلى قوات الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن الشاباك بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية نجح في اعتقال الشاب الفلسطيني عمر عابدين (21 عاما)، وهو من سكان مدينة القدس للاشتباه في قيامه بالتخطيط لهجوم.
وأوضحت الإذاعة أن عمر عابدين وهو أحد نشطاء حركة حماس، تواصل في الفترة الماضية مع ناشط آخر من الحركة في لبنان، قبل أن يتحدثا لاحقا عبر "تلغرام"، حيث طلب منه الأخير أن ينفذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل، مقابل حصوله على أموال.
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أمس, 18:37 GMT
وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمر عابدين قد وافق على هذا الطلب وقام بالتخطيط لهجوم ضد حافلة تقل عناصر الشرطة الإسرائيلية في منطقة المسجد الأقصى.
وأوضحت أن المحكمة المركزية في القدس وجهاز الشاباك قد أجريا تحقيقا مع عابدين، الشهر الماضي، بتهمة التخطيط لعمل إرهابي، ويفترض أن تقدم لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني المعتقل من قبل الإدعاء العام الإسرائيلي.
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