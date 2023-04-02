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https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-الأردنية-نتابع-تطورات-انتشار-فيروس-ماربورغ-في-دولتين-أفريقيتين-لضمان-مكافحته--1075452125.html
الصحة الأردنية: نتابع تطورات انتشار فيروس "ماربورغ" في دولتين أفريقيتين لضمان مكافحته
الصحة الأردنية: نتابع تطورات انتشار فيروس "ماربورغ" في دولتين أفريقيتين لضمان مكافحته
أكدت وزارة الصحة في الأردن، أنها تتابع انتشار بعض حالات الحمى النزفية لفيروس "ماربورغ" في دولتي غينيا الاستوائية وتنزانيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T20:43+0000
2023-04-02T20:43+0000
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وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، رائد الشبول، إن "وزارة الصحة وضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة تتابع باستمرار أي تطورات تتعلق بالفيروسات والأوبئة بشكل عام بغية التعامل معها"، بحسب موقع "المملكة" الأردني.وأضاف الشبول أن "فيروس ماربورغ الذي رصد في دولتين فقط بحسب منظمة الصحة العالمية هو من ضمن الأمراض حيوانية المنشأ القديمة".وأوضح أن الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المصابة مثل القرود والخفافيش، وينتقل من الإنسان إلى الإنسان عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر مع سوائل الجسم المصاب التي تشمل الدم والبول والبراز والقيء واللعاب وغيرها من السوائل والإفرازات التنفسية التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.وكانت دول خليجية نصحت مواطنيها مؤخرا بتجنب السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث تشهدان تفشيا في فيروس "ماربورغ".و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الصحة-المصرية-تكشف-عن-جهودها-الراهنة-لمواجهة-فيروس-ماربورغ-1075438065.html
https://sputnikarabic.ae/20230402/دول-خليجية-تنصح-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-تنزانيا-وغينيا-الاستوائية-بسبب-فيروس-ماربورغ-1075425781.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, الصحة, فيروس جديد, فيروس مميت
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, الصحة, فيروس جديد, فيروس مميت

الصحة الأردنية: نتابع تطورات انتشار فيروس "ماربورغ" في دولتين أفريقيتين لضمان مكافحته

20:43 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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أكدت وزارة الصحة في الأردن، أنها تتابع انتشار بعض حالات الحمى النزفية لفيروس "ماربورغ" في دولتي غينيا الاستوائية وتنزانيا.
وقال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، رائد الشبول، إن "وزارة الصحة وضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأوبئة تتابع باستمرار أي تطورات تتعلق بالفيروسات والأوبئة بشكل عام بغية التعامل معها"، بحسب موقع "المملكة" الأردني.
وأضاف الشبول أن "فيروس ماربورغ الذي رصد في دولتين فقط بحسب منظمة الصحة العالمية هو من ضمن الأمراض حيوانية المنشأ القديمة".
نهر النيل ـ مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
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وأوضح أن الفيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوانات المصابة مثل القرود والخفافيش، وينتقل من الإنسان إلى الإنسان عن طريق التواصل المباشر وغير المباشر مع سوائل الجسم المصاب التي تشمل الدم والبول والبراز والقيء واللعاب وغيرها من السوائل والإفرازات التنفسية التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية أو من خلال ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.
وكانت دول خليجية نصحت مواطنيها مؤخرا بتجنب السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، حيث تشهدان تفشيا في فيروس "ماربورغ".
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08:54 GMT
و"ماربورغ" هو مرض خطير، يرتبط بشكل وثيق مع فيروس "إيبولا"، ويمكن أن يقتل ما يصل إلى 88% من الأشخاص المصابين به، وغالبا ما يكون قاتلا، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
ويظهر المرض بشكل مفاجئ، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وصداع وتوعك شديدين، ويتعرض العديد من المصابين به بأعراض نزفية حادة في غضون 7 أيام.
وينتقل فيروس "ماربورغ" من خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، والأسطح والمواد.
فيروس ماربورغ ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به - سبوتنيك عربي
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فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
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20 فبراير, 13:41 GMT
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