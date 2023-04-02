https://sputnikarabic.ae/20230402/الصندوق-السعودي-للتنمية-يمول-32-مشروعا-حيويا-في-مصر--1075452801.html
الصندوق السعودي للتنمية يمول 32 مشروعا حيويا في مصر
الصندوق السعودي للتنمية يمول 32 مشروعا حيويا في مصر
أفاد تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية، بأن الصندوق السعودي للتنمية يمول 32 مشروعا في مصر في مجالات حيوية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T21:03+0000
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وأوضحت الصحيفة في تقريرها حول العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية، بأن المملكة تسهم في تعزيز جهود مصر التنموية عبر الدعم الذي تقدمه من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي بلغت قيمته 8846.61 مليون ريال.وأشادت الصحيفة في تقريرها بالعلاقات المصرية السعودية مشيرة إلى أنها تمتاز بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة.وتمتاز العلاقة السعودية المصرية كذلك بشراكة استراتيجية راسخة عبر تأسيس مجلس التنسيق السعودي- المصري، بالإضافة إلى الاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين، بحسب التقرير.يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يزور المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، وذكرت صحيفة "عكاظ"، أن "الزيارة ستدوم بضع ساعات، وسيلتقي خلالها السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار".وكان الرئيس المصري، أكد الشهر الماضي، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".
https://sputnikarabic.ae/20230311/الرئاسة-المصرية-نقدر-الخطوة-المهمة-لاستئناف-العلاقات-الدبلوماسية-بين-السعودية-وإيران-1074603268.html
https://sputnikarabic.ae/20230209/السيسي-مصر-تتمتع-بعلاقات-طيبة-مع-جميع-الدول-بما-فيها-السعودية-1073303723.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, الأخبار
الصندوق السعودي للتنمية يمول 32 مشروعا حيويا في مصر
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أفاد تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية، بأن الصندوق السعودي للتنمية يمول 32 مشروعا في مصر في مجالات حيوية.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها
حول العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية، بأن المملكة تسهم في تعزيز جهود مصر التنموية عبر الدعم الذي تقدمه من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والذي بلغت قيمته 8846.61 مليون ريال.
وأشادت الصحيفة في تقريرها بالعلاقات المصرية السعودية مشيرة إلى أنها تمتاز بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في ارتقاء العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة.
وتمتاز العلاقة السعودية المصرية كذلك بشراكة استراتيجية راسخة عبر تأسيس مجلس التنسيق السعودي- المصري، بالإضافة إلى الاتفاقات المتبادلة والبروتوكولات ومذكرات التفاهم بين المؤسسات الحكومية في البلدين، بحسب التقرير.
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يزور المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، وذكرت صحيفة
"عكاظ"، أن "الزيارة ستدوم بضع ساعات، وسيلتقي خلالها السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار".
وكان الرئيس المصري، أكد الشهر الماضي، أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة
مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع "سايلو فوودز" في مدينة السادات شمال غرب القاهرة: "علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية".
وأكد السيسي حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية
والدول الأخرى، مضيفًا أن "سياسة مصر دائما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج".