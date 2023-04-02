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https://sputnikarabic.ae/20230402/الصين-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-للاستشعار-عن-بعد-1075431285.html
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا "للاستشعار عن بعد"
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا "للاستشعار عن بعد"
قام صاروخ حامل جديد بأول رحلة له من الصين، اليوم الأحد، حيث أرسل قمرًا صناعيًا إلى مداره المخطط له. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T11:27+0000
2023-04-02T11:27+0000
الصين
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ويُعرف الصاروخ باسم "تي إل 2 واي 1"، وانطلق من منصة جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، الساعة 4:48 مساءً (بتوقيت بكين)، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وستتحقق الرحلة من البرنامج العام للصاروخ والتنسيق بين الأنظمة والحصول على إحداثيات بيئة الطيران.وأعلنت الصين، في 23 شباط/ فبراير، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26".وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/تقارير-الصين-تعمل-على-تطوير-مسيرة-جديدة-فائقة-السرعة-1075424745.html
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الصين, العالم
الصين, العالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا "للاستشعار عن بعد"

11:27 GMT 02.04.2023
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Photo / Public domain
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قام صاروخ حامل جديد بأول رحلة له من الصين، اليوم الأحد، حيث أرسل قمرًا صناعيًا إلى مداره المخطط له.
ويُعرف الصاروخ باسم "تي إل 2 واي 1"، وانطلق من منصة جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، الساعة 4:48 مساءً (بتوقيت بكين)، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وستتحقق الرحلة من البرنامج العام للصاروخ والتنسيق بين الأنظمة والحصول على إحداثيات بيئة الطيران.

وسوف يستخدم القمر الصناعي في تجارب التصوير بالاستشعار عن بعد وغيرها من عمليات التحقق الفنية.

طائرة صينية مسيرة وينغ لونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
تقارير: الصين تعمل على تطوير مسيرة جديدة فائقة السرعة
08:27 GMT
وأعلنت الصين، في 23 شباط/ فبراير، إطلاق قمر صناعي جديد، والذي أطلقت عليه اسم "تشاينا سات 26".
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية أن بكين أرسلت قمرا صناعيا جديدا للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
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