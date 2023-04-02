https://sputnikarabic.ae/20230402/العاهل-السعودي-يصدر-أوامر-ملكية-جديدة-بإعفاء-عدة-مسؤولين-من-مناصبهم-1075440972.html
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، "عدة أوامر ملكية شملت إعفاء فهد محافظ الدرعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T14:49+0000
2023-04-02T14:49+0000
2023-04-02T14:49+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تم إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وعين مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة".كما نصت الأوامر الملكية على "تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى".وشملت أوامر العاهل السعودي، "إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة".
https://sputnikarabic.ae/20190923/الملك-سلمان-يصدر-أوامر-ملكية-بشأن-القوات-السعودية-المشاركة-في-حرب-اليمن-1042953509.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, الأخبار, العالم العربي
العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة بإعفاء عدة مسؤولين من مناصبهم
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، "عدة أوامر ملكية شملت إعفاء فهد محافظ الدرعية، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبيهما.
وحسب وكالة
الأنباء السعودية (واس)، "تم إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وعين مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة".
كما نصت الأوامر الملكية على "تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى".
23 سبتمبر 2019, 08:36 GMT
وشملت أوامر العاهل السعودي، "إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية
من منصبه، وإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة".