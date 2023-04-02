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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-فيديو-1075424233.html
القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو
القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو
نشر موقع "روسكايا فيسنا" فيديو يظهر عمل جنود اللواء 22 من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:03+0000
2023-04-02T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نجح الجنود في فرقة المشاة المؤللة الثانية والأربعين في صد هجوم العدو.وفقًا للقناة على تلغرام، وقعت المعركة في 15 مارس/آذار، في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه - إحدى ضواحي أوريخوف الجنوبية الشرقية، بين نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا.هاجمت مجموعتان من المركبات المدرعة من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 106 و129 لأوكرانيا، مواقع روسية. شن العدو هجومه مستخدمًا ناقلات جند مدرعة أمريكية M113 تحت غطاء عدة دبابات ومدفعية.قامت المدفعية الروسية بتفريق العربات المدرعة، ثم دخلت القوات الخاصة المعركة. دمرت القوات العديد من ناقلات الجنود المدرعة للعدو وتراجع البقية.تم تصوير فيديو المعركة باستخدام أجهزة المراقبة TPN-1TOD مع جهاز تحديد المدى بالليزر، والذي يسمح بالمراقبة في أي طقس وعلى مدار الساعة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو

08:03 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشر موقع "روسكايا فيسنا" فيديو يظهر عمل جنود اللواء 22 من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
نجح الجنود في فرقة المشاة المؤللة الثانية والأربعين في صد هجوم العدو.
وفقًا للقناة على تلغرام، وقعت المعركة في 15 مارس/آذار، في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه - إحدى ضواحي أوريخوف الجنوبية الشرقية، بين نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا.
هاجمت مجموعتان من المركبات المدرعة من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 106 و129 لأوكرانيا، مواقع روسية. شن العدو هجومه مستخدمًا ناقلات جند مدرعة أمريكية M113 تحت غطاء عدة دبابات ومدفعية.
قامت المدفعية الروسية بتفريق العربات المدرعة، ثم دخلت القوات الخاصة المعركة. دمرت القوات العديد من ناقلات الجنود المدرعة للعدو وتراجع البقية.
تم تصوير فيديو المعركة باستخدام أجهزة المراقبة TPN-1TOD مع جهاز تحديد المدى بالليزر، والذي يسمح بالمراقبة في أي طقس وعلى مدار الساعة.
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Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
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