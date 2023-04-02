https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الخاصة-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-فيديو-1075424233.html
القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو
القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو
نشر موقع "روسكايا فيسنا" فيديو يظهر عمل جنود اللواء 22 من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:03+0000
2023-04-02T08:03+0000
2023-04-02T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
نجح الجنود في فرقة المشاة المؤللة الثانية والأربعين في صد هجوم العدو.وفقًا للقناة على تلغرام، وقعت المعركة في 15 مارس/آذار، في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه - إحدى ضواحي أوريخوف الجنوبية الشرقية، بين نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا.هاجمت مجموعتان من المركبات المدرعة من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 106 و129 لأوكرانيا، مواقع روسية. شن العدو هجومه مستخدمًا ناقلات جند مدرعة أمريكية M113 تحت غطاء عدة دبابات ومدفعية.قامت المدفعية الروسية بتفريق العربات المدرعة، ثم دخلت القوات الخاصة المعركة. دمرت القوات العديد من ناقلات الجنود المدرعة للعدو وتراجع البقية.تم تصوير فيديو المعركة باستخدام أجهزة المراقبة TPN-1TOD مع جهاز تحديد المدى بالليزر، والذي يسمح بالمراقبة في أي طقس وعلى مدار الساعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الخاصة الروسية تدمر مدرعة أمريكية... فيديو
تابعنا عبر
نشر موقع "روسكايا فيسنا" فيديو يظهر عمل جنود اللواء 22 من القوات الخاصة لمديرية المخابرات الرئيسية الروسية في مقاطعة زابوروجيه.
نجح الجنود في فرقة المشاة المؤللة الثانية والأربعين في صد هجوم العدو.
وفقًا للقناة على تلغرام
، وقعت المعركة في 15 مارس/آذار، في منطقة بولوغوفسكي في مقاطعة زابوروجيه - إحدى ضواحي أوريخوف الجنوبية الشرقية، بين نوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا.
هاجمت مجموعتان من المركبات المدرعة من لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى وحدات من لواء الدفاع الإقليمي 106 و129 لأوكرانيا، مواقع روسية. شن العدو هجومه مستخدمًا ناقلات جند مدرعة أمريكية M113 تحت غطاء عدة دبابات ومدفعية.
قامت المدفعية الروسية بتفريق العربات المدرعة، ثم دخلت القوات الخاصة المعركة. دمرت القوات العديد من ناقلات الجنود المدرعة للعدو وتراجع البقية.
تم تصوير فيديو المعركة باستخدام أجهزة المراقبة TPN-1TOD مع جهاز تحديد المدى بالليزر، والذي يسمح بالمراقبة في أي طقس وعلى مدار الساعة.