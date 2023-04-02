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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الروسية-تصد-ضربة-مشتركة-للقوات-الأوكرانية-وتسقط-3-مسيرات-1075420177.html
القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات
القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات
صدت القوات الروسية، ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيين، حسبما قال متحدث باسم وزارة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T03:00+0000
2023-04-02T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد الضربات الصاروخية المشتركة التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وثلاثة مقذوفات من منظومة "Smerch MLRS".وكشف المتحدث أيضا أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحًا".بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه زابوروجيه تم إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية وقتل خمسة مسلحين، بحسب المتحدث.
https://sputnikarabic.ae/20230402/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075419782.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا

القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات

03:00 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صدت القوات الروسية، ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد الضربات الصاروخية المشتركة التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وثلاثة مقذوفات من منظومة "Smerch MLRS".
وأشار المتحدث إلى أن أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300 دمرت جميع الأهداف".
وكشف المتحدث أيضا أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحًا".
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بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه زابوروجيه تم إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية وقتل خمسة مسلحين، بحسب المتحدث.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
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