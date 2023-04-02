https://sputnikarabic.ae/20230402/القوات-الروسية-تصد-ضربة-مشتركة-للقوات-الأوكرانية-وتسقط-3-مسيرات-1075420177.html
القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات
القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات
صدت القوات الروسية، ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيين، حسبما قال متحدث باسم وزارة... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T03:00+0000
2023-04-02T03:00+0000
2023-04-02T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد الضربات الصاروخية المشتركة التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وثلاثة مقذوفات من منظومة "Smerch MLRS".وكشف المتحدث أيضا أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحًا".بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه زابوروجيه تم إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية وقتل خمسة مسلحين، بحسب المتحدث.
https://sputnikarabic.ae/20230402/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1075419782.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا
القوات الروسية تصد ضربة مشتركة للقوات الأوكرانية وتسقط 3 مسيرات
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صدت القوات الروسية، ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيين، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، "في اتجاه جنوب دونيتسك، تم صد الضربات الصاروخية المشتركة
التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" وثلاثة مقذوفات من منظومة "Smerch MLRS".
وأشار المتحدث إلى أن أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300 دمرت جميع الأهداف".
وكشف المتحدث أيضا أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك
، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع، وتم القضاء على ما يصل إلى 20 مسلحًا".
بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه زابوروجيه تم إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية وقتل خمسة مسلحين، بحسب المتحدث.