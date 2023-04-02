https://sputnikarabic.ae/20230402/اليابان-علاقاتنا-مع-الصين-تصطدم-بالعديد-من-التحديات-1075424935.html
اليابان: علاقاتنا مع الصين تصطدم بالعديد من التحديات
اليابان: علاقاتنا مع الصين تصطدم بالعديد من التحديات
أكد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، على أهمية بناء علاقات مستقرة وبنّاءة بين اليابان والصين، داعيًا بكين للإفراج عن أحد رجال الأعمال اليابانيين... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:48+0000
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طوكيو- سبوتنيك. جاءت تصريحات هاياشي الذي يجري حاليا زيارة إلى الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني تشين غانغ.وقال هاياشي: "العلاقات بين اليابان والصين تصطدم بالعديد من التحديات، والقضايا المهمة التي لم يتم حلها. إنها في مرحلة بالغة الأهمية، ولذلك أود تبادل وجهات النظر بشفافية"، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.وشدد هاياشي على أن طوكيو ترغب في بذل جميع الجهود على المستويات كافة، لبناء علاقات مستقرة وبناءة مع بكين.ووفقا للوكالة، طالب وزير الخارجية الياباني بالإفراج عن مواطن ياباني، احتجزته السلطات الصينية نهاية الشهر الماضي، للاشتباه في ممارسته أنشطة تجسس.وبحسب الوكالة، فإن المواطن المحتجز هو مسؤول رفيع بشركة "أستيلاز" اليابانية للأدوية.ويعتزم وزير الخارجية الياباني عقد اجتماع وعشاء، مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، عقب لقائه بنظيره الصيني.وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الصين مستعدة لبناء علاقات مستقرة وبناءة مع اليابان، وتعميق التعاون معها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين.
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أخبار اليابان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليابان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اليابان: علاقاتنا مع الصين تصطدم بالعديد من التحديات
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أكد وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، على أهمية بناء علاقات مستقرة وبنّاءة بين اليابان والصين، داعيًا بكين للإفراج عن أحد رجال الأعمال اليابانيين المحتجزين في بكين.
طوكيو- سبوتنيك. جاءت تصريحات هاياشي الذي يجري حاليا زيارة إلى الصين، خلال لقاء مع نظيره الصيني تشين غانغ.
وقال هاياشي: "العلاقات بين اليابان والصين تصطدم بالعديد من التحديات، والقضايا المهمة التي لم يتم حلها. إنها في مرحلة بالغة الأهمية، ولذلك أود تبادل وجهات النظر بشفافية"، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.
وشدد هاياشي على أن طوكيو ترغب
في بذل جميع الجهود على المستويات كافة، لبناء علاقات مستقرة وبناءة مع بكين.
ووفقا للوكالة، طالب وزير الخارجية الياباني بالإفراج عن مواطن ياباني، احتجزته السلطات الصينية
نهاية الشهر الماضي، للاشتباه في ممارسته أنشطة تجسس.
وبحسب الوكالة، فإن المواطن المحتجز هو مسؤول رفيع بشركة "أستيلاز" اليابانية للأدوية.
ويعتزم وزير الخارجية الياباني عقد اجتماع وعشاء، مع رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، عقب لقائه بنظيره الصيني.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الصين مستعدة لبناء علاقات مستقرة وبناءة مع اليابان، وتعميق التعاون معها بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين.