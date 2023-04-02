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اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
اندلعت حرائق غابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بسبب الطقس الجاف والعواصف في الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الغابات الكورية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:59+0000
2023-04-02T10:59+0000
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ووفقا لموقع معلومات حرائق الغابات في الوقت الفعلي التابع لهيئة الغابات الكورية، اندلع إجمالي 30 حريقا في الغابات في أنحاء البلاد في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).ومن بين الإجمالي، تم إخماد 15 حريقا، حيث أصدرت الحكومة تحذيرا خاصا من الطقس الجاف. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
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اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية

10:59 GMT 02.04.2023
© AP Photo / Max Whittakerحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Max Whittaker
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اندلعت حرائق غابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بسبب الطقس الجاف والعواصف في الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الغابات الكورية.
ووفقا لموقع معلومات حرائق الغابات في الوقت الفعلي التابع لهيئة الغابات الكورية، اندلع إجمالي 30 حريقا في الغابات في أنحاء البلاد في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).
ومن بين الإجمالي، تم إخماد 15 حريقا، حيث أصدرت الحكومة تحذيرا خاصا من الطقس الجاف. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
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