https://sputnikarabic.ae/20230402/اندلاع-حرائق-غابات-في-كوريا-الجنوبية-1075430383.html
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
اندلعت حرائق غابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بسبب الطقس الجاف والعواصف في الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الغابات الكورية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T10:59+0000
2023-04-02T10:59+0000
2023-04-02T10:59+0000
العالم
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ووفقا لموقع معلومات حرائق الغابات في الوقت الفعلي التابع لهيئة الغابات الكورية، اندلع إجمالي 30 حريقا في الغابات في أنحاء البلاد في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).ومن بين الإجمالي، تم إخماد 15 حريقا، حيث أصدرت الحكومة تحذيرا خاصا من الطقس الجاف. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اندلاع حرائق غابات في كوريا الجنوبية
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اندلعت حرائق غابات في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بسبب الطقس الجاف والعواصف في الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن هيئة الغابات الكورية.
ووفقا لموقع معلومات حرائق الغابات في الوقت الفعلي التابع لهيئة الغابات الكورية، اندلع إجمالي 30 حريقا في الغابات في أنحاء البلاد في الساعة 3:30 مساء بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).
ومن بين الإجمالي، تم إخماد 15 حريقا، حيث أصدرت الحكومة تحذيرا خاصا من الطقس الجاف. ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.