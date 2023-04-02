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https://sputnikarabic.ae/20230402/باتفاقية-مع-شل-قطر-للطاقة-تستحوذ-على-40-من-منطقة-استكشاف-موريتانية-1075436714.html
باتفاقية مع "شل".. قطر للطاقة تستحوذ على 40% من منطقة استكشاف موريتانية
باتفاقية مع "شل".. قطر للطاقة تستحوذ على 40% من منطقة استكشاف موريتانية
أعلنت شركة قطر للطاقة، توقيع اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على 40% من المنطقة "C10" البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:23+0000
2023-04-02T13:23+0000
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جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأحد، عن شركة قطر للطاقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وتقضي الاتفاقية، التي من المقرر أن تخضع للموافقات الرسمية الاعتيادية من الحكومة الموريتانية، بامتلاك شركة قطر للطاقة 40% في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمنطقة "C10".وفي المقابل، سوف تمتلك شركة "شل" حصة قيمتها 50 في المئة، والشركة الموريتانية للمحروقات 10 في المئة.وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن عملية الاستحواذ تمثل فرصة للمساهمة في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في موريتانيا.وتوقع أن تعزز الاتفاقية الرقعة الاستكشافية للشركة في القارة الأفريقية، متطلعا إلى برنامج استكشاف ناجح.يذكر أن مساحة المنطقة "C10" تبلغ نحو 11,500 كيلومتر مربع، وتقع على مسافة 50 كيلومترا من سواحل موريتانيا في مياه يتراوح عمقها بين 50 و2,000 متر.
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قطر, أخبار قطر اليوم, موريتانيا, العالم العربي, اقتصاد
قطر, أخبار قطر اليوم, موريتانيا, العالم العربي, اقتصاد

باتفاقية مع "شل".. قطر للطاقة تستحوذ على 40% من منطقة استكشاف موريتانية

13:23 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / AHIKAM SERI حقل غاز في البحر المتوسط
حقل غاز في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / AHIKAM SERI
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أعلنت شركة قطر للطاقة، توقيع اتفاقية مع شركة "شل" تستحوذ بموجبها على 40% من المنطقة "C10" البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأحد، عن شركة قطر للطاقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
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وتقضي الاتفاقية، التي من المقرر أن تخضع للموافقات الرسمية الاعتيادية من الحكومة الموريتانية، بامتلاك شركة قطر للطاقة 40% في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الخاصة بالمنطقة "C10".
وفي المقابل، سوف تمتلك شركة "شل" حصة قيمتها 50 في المئة، والشركة الموريتانية للمحروقات 10 في المئة.
وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن عملية الاستحواذ تمثل فرصة للمساهمة في قطاع التنقيب والاستكشاف والإنتاج في موريتانيا.
وتوقع أن تعزز الاتفاقية الرقعة الاستكشافية للشركة في القارة الأفريقية، متطلعا إلى برنامج استكشاف ناجح.
يذكر أن مساحة المنطقة "C10" تبلغ نحو 11,500 كيلومتر مربع، وتقع على مسافة 50 كيلومترا من سواحل موريتانيا في مياه يتراوح عمقها بين 50 و2,000 متر.
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