https://sputnikarabic.ae/20230402/بتهمة-تيك-توك-النصرة-تحكم-بالإعدام-على-فتاة-في-إدلب-السورية-1075446200.html

بتهمة "تيك توك".. "النصرة" تحكم بالإعدام على فتاة في إدلب السورية

بتهمة "تيك توك".. "النصرة" تحكم بالإعدام على فتاة في إدلب السورية

أصدرت ما تعرف باسم "المحكمة الشرعية" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في إدلب شمالي سوريا، قرارا بإعدام فتاة عشرينية بسبب... 02.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-02T17:20+0000

2023-04-02T17:20+0000

2023-04-02T17:20+0000

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وكانت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، قد اعتقلت الفتاة في وقت سابق فور وصولها إلى الأراضي السورية، بعد ترحيلها من تركيامصادر محلية في إدلب، قالت لـ "سبوتنيك"، إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم "العنود"، كانت مقيمة في تركيا وتظهر في فيديوهات طبيعية على تطبيق "تيك توك"، وقد تم ترحيلها من تركيا منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد إقامتها من قبل السلطات التركية، وتم إجبارالفتاة على العودة إلى مناطق سيطرة "النصرة" في إدلب، عبر معبر (باب الهوى) في ريف المحافظة الشمالي.وتابعت المصادر أن الفتاة "العنود" استمرت بالظهور على تطبيق "تيك توك" بعد إعادتها إلى مناطق سيطرة "النصرة"، وذلك بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي من المظاهر المخلة بالآداب، ورغم ذلك قام ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لجبهة لنصرة باقتحام منزلها واعتقالها واقتيادها إلى أحد سجون التنظيم الإرهابي.وأضافت المصادر: "بعد أسابيع قليلة من اعتقال "العنود"، أصدرت ما تسمى (المحكمة الشرعية) التابعة للنصرة، قرارا يقضي بإعدام العنود بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن، التأكد مما إذا قام التنظيم الإرهابي بتنفيذ الحكم".وختمت المصادر بالتأكيد أنه وفقا للنظم القانونية التشريعية التي يعتمدها التنظيم في مناطق سيطرته، فإن الإعدام يتم بطريقة "الرجم حتى الموت".

https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-6-مسلحين-أجانب-من-النصرة-برصاص-الجيش-السوري-جنوبي-إدلب-1075134629.html

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