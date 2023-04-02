https://sputnikarabic.ae/20230402/بتهمة-تيك-توك-النصرة-تحكم-بالإعدام-على-فتاة-في-إدلب-السورية-1075446200.html
بتهمة "تيك توك".. "النصرة" تحكم بالإعدام على فتاة في إدلب السورية
بتهمة "تيك توك".. "النصرة" تحكم بالإعدام على فتاة في إدلب السورية
أصدرت ما تعرف باسم "المحكمة الشرعية" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في إدلب شمالي سوريا، قرارا بإعدام فتاة عشرينية بسبب... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T17:20+0000
2023-04-02T17:20+0000
2023-04-02T17:20+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104046/47/1040464704_0:390:4160:2730_1920x0_80_0_0_7bdd63468eef955397935e753bfcf012.jpg
وكانت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، قد اعتقلت الفتاة في وقت سابق فور وصولها إلى الأراضي السورية، بعد ترحيلها من تركيامصادر محلية في إدلب، قالت لـ "سبوتنيك"، إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم "العنود"، كانت مقيمة في تركيا وتظهر في فيديوهات طبيعية على تطبيق "تيك توك"، وقد تم ترحيلها من تركيا منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد إقامتها من قبل السلطات التركية، وتم إجبارالفتاة على العودة إلى مناطق سيطرة "النصرة" في إدلب، عبر معبر (باب الهوى) في ريف المحافظة الشمالي.وتابعت المصادر أن الفتاة "العنود" استمرت بالظهور على تطبيق "تيك توك" بعد إعادتها إلى مناطق سيطرة "النصرة"، وذلك بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي من المظاهر المخلة بالآداب، ورغم ذلك قام ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لجبهة لنصرة باقتحام منزلها واعتقالها واقتيادها إلى أحد سجون التنظيم الإرهابي.وأضافت المصادر: "بعد أسابيع قليلة من اعتقال "العنود"، أصدرت ما تسمى (المحكمة الشرعية) التابعة للنصرة، قرارا يقضي بإعدام العنود بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن، التأكد مما إذا قام التنظيم الإرهابي بتنفيذ الحكم".وختمت المصادر بالتأكيد أنه وفقا للنظم القانونية التشريعية التي يعتمدها التنظيم في مناطق سيطرته، فإن الإعدام يتم بطريقة "الرجم حتى الموت".
https://sputnikarabic.ae/20230325/مقتل-6-مسلحين-أجانب-من-النصرة-برصاص-الجيش-السوري-جنوبي-إدلب-1075134629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104046/47/1040464704_0:0:4160:3120_1920x0_80_0_0_f651350ecc1177cd60426b3dc33c9bcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
بتهمة "تيك توك".. "النصرة" تحكم بالإعدام على فتاة في إدلب السورية
تابعنا عبر
حصري
أصدرت ما تعرف باسم "المحكمة الشرعية" التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في إدلب شمالي سوريا، قرارا بإعدام فتاة عشرينية بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن التأكد من تنفيذ الإعدام بحقّها.
وكانت "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، قد اعتقلت الفتاة في وقت سابق فور وصولها إلى الأراضي السورية، بعد ترحيلها من تركيا
مصادر محلية في إدلب، قالت لـ "سبوتنيك"، إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم "العنود"، كانت مقيمة في تركيا وتظهر في فيديوهات طبيعية على تطبيق "تيك توك"، وقد تم ترحيلها من تركيا منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد إقامتها من قبل السلطات التركية، وتم إجبارالفتاة على العودة إلى مناطق سيطرة "النصرة" في إدلب، عبر معبر (باب الهوى) في ريف المحافظة الشمالي.
وتابعت المصادر أن الفتاة "العنود" استمرت بالظهور على تطبيق "تيك توك" بعد إعادتها إلى مناطق سيطرة "النصرة"، وذلك بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي من المظاهر المخلة بالآداب، ورغم ذلك قام ما يعرف باسم "المكتب الأمني" التابع لجبهة لنصرة باقتحام منزلها واعتقالها واقتيادها إلى أحد سجون التنظيم الإرهابي.
وأضافت المصادر: "بعد أسابيع قليلة من اعتقال "العنود"، أصدرت ما تسمى (المحكمة الشرعية) التابعة للنصرة، قرارا يقضي بإعدام العنود بسبب ظهورها على تطبيق "تيك توك"، في حين لم يتسنى حتى الآن، التأكد مما إذا قام التنظيم الإرهابي بتنفيذ الحكم".
وختمت المصادر بالتأكيد أنه وفقا للنظم القانونية التشريعية التي يعتمدها التنظيم في مناطق سيطرته، فإن الإعدام يتم بطريقة "الرجم حتى الموت".