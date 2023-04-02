عربي
https://sputnikarabic.ae/20230402/بلينكن-يستفسر-من-لافروف-عن-مصير-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-بتهمة-التجسس-في-روسيا-1075441695.html
بلينكن يستفسر من لافروف عن مصير الصحفي الأمريكي المحتجز بتهمة التجسس في روسيا
بلينكن يستفسر من لافروف عن مصير الصحفي الأمريكي المحتجز بتهمة التجسس في روسيا
تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله عدة قضايا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T15:15+0000
2023-04-02T15:15+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056795546_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_7431c63fbaed84f617cbcd2a1aef9f39.jpg
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: "في 2 نيسان/ أبريل، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين". وأضاف البيان: "وتم التأكيد على أنه من غير المقبول للمسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة ضجة بقصد واضح لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية".وتابع البيان: "وفي ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه وفقًا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره النهائي".وختم البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض قضايا الساعة ذات الطابع الثنائي".
https://sputnikarabic.ae/20230331/وسائل-إعلام-أمريكية-تدعو-للإفراح-عن-الصحفي-الأمريكي-المحتجز-في-روسيا-بتهمة-التجسس-1075384903.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/15/1056795546_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6f0ece9f8c1a75a29726c4f2de7e56c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سيرغي لافروف

بلينكن يستفسر من لافروف عن مصير الصحفي الأمريكي المحتجز بتهمة التجسس في روسيا

15:15 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله عدة قضايا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: "في 2 نيسان/ أبريل، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين".
في سياق مناقشة القضية التي أثارتها وزيرة الخارجية حول احتجاز المواطن الأمريكي غيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس، تم لفت انتباه بلينكن إلى ضرورة احترام قرارات السلطات الروسية المتخذة وفقا للتشريعات والالتزامات الدولية لروسيا.
وأضاف البيان: "وتم التأكيد على أنه من غير المقبول للمسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة ضجة بقصد واضح لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية".
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
وسائل إعلام أمريكية تدعو للإفراح عن الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا بتهمة التجسس
31 مارس, 18:27 GMT
وأشار لافروف على وجه التحديد إلى أن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، وجمع البيانات التي تشكل أسرارا للدولة تحت ستار الوضع الصحفي.
وتابع البيان: "وفي ضوء الحقائق المثبتة للأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه وفقًا للإجراءات المعمول بها، وستحدد المحكمة مصيره النهائي".
وختم البيان: "تم التطرق أيضا إلى بعض قضايا الساعة ذات الطابع الثنائي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:45 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала