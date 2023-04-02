https://sputnikarabic.ae/20230402/بوتين-بفضل-الجهود-المشتركة-أصبحت-دولة-الاتحاد-قاطرة-الاندماج-في-أوراسيا-1075443627.html
بوتين: بفضل الجهود المشتركة أصبحت "دولة الاتحاد" قاطرة التكامل في أوراسيا
بوتين: بفضل الجهود المشتركة أصبحت "دولة الاتحاد" قاطرة التكامل في أوراسيا
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن دولة الاتحاد، بفضل... 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T16:21+0000
2023-04-02T16:21+0000
2023-04-02T16:29+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069022288_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_133814cc84ea8188435f730202d8923f.jpg
وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين): "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بصدق في يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، وهو عيد يرمز إلى أواصر الصداقة الأخوية التي لا تنفصم والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية التي توحد الروس والبيلاروسيين، وبفضل علاقاتنا المشتركة، دولة الاتحاد هي قاطرة عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي".وتابع: "يتم تنفيذ برامج منسقة للتنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بشكل منهجي، والتفاعل بين البرلمانات والتعاون بين المناطق والمدن آخذ في التوسع".وتمنى الرئيس بوتين للمشاركين في الجلسات الرسمية النجاح والتوفيق.وفي وقت سابق من اليوم، بعث بوتين برسالة تهنئة إلى زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ضغوط العقوبات، فإن روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال الجهود على الساحة الدولية.يشار إلى أنه يتم الاحتفال بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا في الثاني من شهر نيسان/أبريل من كل عام، منذ عام 1996، عندما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى توحيد الفضاء الاقتصادي المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230402/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بمناسبة-يوم-الوحدة-بين-شعبي-روسيا-وبيلاروسيا-1075422018.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0e/1069022288_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_d23c97f7d904ea9342f9e851e24b2ae0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين: بفضل الجهود المشتركة أصبحت "دولة الاتحاد" قاطرة التكامل في أوراسيا
16:21 GMT 02.04.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 02.04.2023) تابعنا عبر
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى المشاركين في الاجتماعات الرسمية بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرا إلى أن دولة الاتحاد، بفضل الجهود المشتركة، أضحت قاطرة الاندماج في الفضاء الأوراسي.
وجاء في البرقية التي نشرت على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين): "أصدقائي الأعزاء! أهنئكم بصدق في يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، وهو عيد يرمز إلى أواصر الصداقة الأخوية التي لا تنفصم والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية التي توحد الروس والبيلاروسيين، وبفضل علاقاتنا المشتركة، دولة الاتحاد هي قاطرة عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي".
وأشار إلى أنه أصبح من الممكن الآن ضمان المساواة الكاملة في الحقوق لمواطني روسيا وبيلاروسيا في مجالات الطب والتعليم، والضمان الاجتماعي والتقاعد، وكذلك في اختيار مكان الإقامة والعمل.
وتابع: "يتم تنفيذ برامج منسقة للتنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بشكل منهجي، والتفاعل بين البرلمانات والتعاون بين المناطق والمدن آخذ في التوسع".
وأضاف: "من المهم في ظل الظروف الصعبة الحالية أن نضمن الأمن الموثوق به ونعزز الإمكانات الدفاعية لدولة الاتحاد، وأن ننسق بفعالية الإجراءات على الساحة الدولية، وأنا واثق من أننا سنتغلب معًا على جميع الصعوبات والعقبات وسنواصل العمل لبناء حتى العلاقات المتحالفة بين روسيا وبيلاروسيا".
وتمنى الرئيس بوتين للمشاركين في الجلسات الرسمية النجاح والتوفيق.
وفي وقت سابق من اليوم، بعث بوتين برسالة تهنئة إلى زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ضغوط العقوبات، فإن روسيا وبيلاروسيا تنسقان بشكل فعال الجهود على الساحة الدولية.
يشار إلى أنه يتم الاحتفال بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا في الثاني من شهر نيسان/أبريل من كل عام، منذ عام 1996، عندما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى توحيد الفضاء الاقتصادي المشترك.