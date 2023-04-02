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https://sputnikarabic.ae/20230402/بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بمناسبة-يوم-الوحدة-بين-شعبي-روسيا-وبيلاروسيا-1075422018.html
بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا
بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا
أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T06:41+0000
2023-04-02T06:41+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونشر الكرملين نص برقية التهنئة المرسلة إلى لوكاشينكو، جاء فيها: "السيد المحترم ألكسندر غيرغوريفيتش، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا... رغم ضغط العقوبات غير المسبوق من الخارج، نواصل تنسيق جهودنا بفعالية على الساحة الدولية. نحن ننفذ بنجاح برامج في مجالي الدفاع والأمن، تهدف إلى تعزيز السيادة المالية، والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية".وأشار بوتين وفق البرقية، إلى أن روسيا وبيلاروسيا توسعان بشكل مستمر التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز آليات دولة الاتحاد.جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا في الثاني من نيسان/أبريل من كل عام، منذ عام 1996، عندما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى توحيد الفضاء الاقتصادي المشترك.
https://sputnikarabic.ae/20221219/بوتين-يعلن-أنه-بحث-مع-لوكاشينكو-إنشاء-فضاء-دفاعي-موحد-وضمان-أمن-دولة-الاتحاد-1071374956.html
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بوتين يهنئ لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا

06:41 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا.
موسكو - سبوتنيك. ونشر الكرملين نص برقية التهنئة المرسلة إلى لوكاشينكو، جاء فيها: "السيد المحترم ألكسندر غيرغوريفيتش، تقبلوا أحر التهاني بمناسبة يوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا... رغم ضغط العقوبات غير المسبوق من الخارج، نواصل تنسيق جهودنا بفعالية على الساحة الدولية. نحن ننفذ بنجاح برامج في مجالي الدفاع والأمن، تهدف إلى تعزيز السيادة المالية، والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية".
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بوتين يعلن أنه بحث مع لوكاشينكو إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد
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وأشار بوتين وفق البرقية، إلى أن روسيا وبيلاروسيا توسعان بشكل مستمر التعاون القائم على المنفعة المتبادلة، وتعزيز آليات دولة الاتحاد.
جدير بالذكر أنه يتم الاحتفال بيوم الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا في الثاني من نيسان/أبريل من كل عام، منذ عام 1996، عندما تم التوقيع على اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى توحيد الفضاء الاقتصادي المشترك.
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