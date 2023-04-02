https://sputnikarabic.ae/20230402/تقرير-استحواذ-بنك-يو-بي-إس-على-كريدي-سويس-قد-يؤدي-لإلغاء-36-ألف-وظيفة-1075427206.html
تقرير: استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" قد يؤدي لإلغاء 36 ألف وظيفة
تقرير: استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" قد يؤدي لإلغاء 36 ألف وظيفة
ذكر تقرير سويسري أن استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس"، قد يؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 36 ألف وظيفة في أنحاء العالم. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T09:59+0000
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ونقلت صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية، اليوم الأحد، عن مصادر داخلية مجهولة أن الإدارة تدرس خفض قوة العمل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة وهو ما يقدر بـ 25 ألف و36 ألف وظيفة، بحسب "فرانس برس".ووفقا للصحيفة التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الوظائف التي من الممكن أن تستهدف، فإن 11 ألف وظيفة قد تلغى في سويسرا وحدها.وقبل نحو أسبوعين أعلنت السلطات السويسرية أن بنك "يو بي إس" سيستحوذ على بنك "كريدي سويس"، ضمن صفقة تجمع بين أكبر بنكين في البلاد بهدف احتواء أزمة عدم الثقة في القطاع المالي العالمي.وتضم الصفقة 100 مليار فرنك سويسري بهدف مساعدة السيولة لبنك يو بي إس وكريدي سويس.وعلق البنك المركزي السويسري على الصفقة، بقوله: "مع استيلاء يو بي أس على كريدي سويس، تم تأمين الحل لتوفير الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي".
https://sputnikarabic.ae/20221205/صحيفة-ولي-العهد-السعودي-ينوي-استثمار-نصف-مليار-دولار-في-مصرف-كريدي-سويس-1070883383.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
تقرير: استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" قد يؤدي لإلغاء 36 ألف وظيفة
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ذكر تقرير سويسري أن استحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس"، قد يؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى 36 ألف وظيفة في أنحاء العالم.
ونقلت صحيفة "سونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية، اليوم الأحد، عن مصادر داخلية مجهولة أن الإدارة تدرس خفض قوة العمل
بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة وهو ما يقدر بـ 25 ألف و36 ألف وظيفة، بحسب "فرانس برس".
ووفقا للصحيفة التي لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الوظائف التي من الممكن أن تستهدف، فإن 11 ألف وظيفة قد تلغى في سويسرا وحدها.
وقبل نحو أسبوعين أعلنت السلطات السويسرية أن بنك "يو بي إس" سيستحوذ على بنك "كريدي سويس"
، ضمن صفقة تجمع بين أكبر بنكين في البلاد بهدف احتواء أزمة عدم الثقة في القطاع المالي العالمي.
وتضم الصفقة 100 مليار فرنك سويسري بهدف مساعدة السيولة لبنك يو بي إس وكريدي سويس.
وعلق البنك المركزي السويسري على الصفقة، بقوله: "مع استيلاء يو بي أس على كريدي سويس، تم تأمين الحل لتوفير الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي".