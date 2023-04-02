https://sputnikarabic.ae/20230402/خبير-ألمانيا-لا-تريد-الدخول-المباشر-في-حرب-مع-روسيا-الاتحادية-1075436377.html

خبير: ألمانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية

خبير: ألمانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: المانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية خبير: المانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية

رئيس هيئة الأركان الامريكية يؤكد أن قوات كييف لن تكون قادرة على هزيمة موسكو هذا العام، وهذا ما علق عليه الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي قائلا:ألمانيا تعاني من نقص في سد فجوات السلاح في الجيش الالماني قبل 2030، وهو ما قال عنه الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي قرار تفويض القوات الامريكية بحرب العراق، وعلق على هذا الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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