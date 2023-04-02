https://sputnikarabic.ae/20230402/خبير-ألمانيا-لا-تريد-الدخول-المباشر-في-حرب-مع-روسيا-الاتحادية-1075436377.html
خبير: ألمانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية
خبير: ألمانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T13:15+0000
2023-04-02T13:15+0000
2023-04-02T13:15+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: المانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية
خبير: المانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية
رئيس هيئة الأركان الامريكية يؤكد أن قوات كييف لن تكون قادرة على هزيمة موسكو هذا العام، وهذا ما علق عليه الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي قائلا:ألمانيا تعاني من نقص في سد فجوات السلاح في الجيش الالماني قبل 2030، وهو ما قال عنه الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي قرار تفويض القوات الامريكية بحرب العراق، وعلق على هذا الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: ألمانيا لا تريد الدخول المباشر في حرب مع روسيا الاتحادية
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية " مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
رئيس هيئة الأركان الامريكية يؤكد أن قوات كييف لن تكون قادرة على هزيمة موسكو هذا العام، وهذا ما علق عليه الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي قائلا:
"رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية يعرف جيدا أن القوات الأوكرانية لن تستطيع تحقيق أي نصر على قوات روسيا الاتحادية والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر ولكن زخمها يتناوب مابين الشديد والبطيء بسبب الظروف التي تمر على المنطقة بشكل عام وبقرار من الرئيس بوتين".
ألمانيا تعاني من نقص في سد فجوات السلاح في الجيش الالماني قبل 2030، وهو ما قال عنه الخبير العسكري والمحلل السياسي الدكتور فراس شبول:
"إنه تصريح دبلوماسي لعدم دخول مباشر مع روسيا في هذه العملية العسكرية وألمانيا تعلم علم اليقين ماذا يعني مواجهة روسيا الاتحادية، لذلك ألمانيا تحاول أن تحافظ على المكاسب الصناعية الكبرى على مستوى العالم وعلى ما تبقى من الدبلوماسية بينها وبين روسيا".
مجلس الشيوخ الأمريكي يلغي قرار تفويض القوات الامريكية بحرب العراق، وعلق على هذا الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي قائلا:
"قرار مجلس الشيوخ الأمريكي هذا لا علاقة له بتواجد القوات الأجنبية في أراضي العراق على الرغم من رغبة الفصائل المسلحة في إنهاء وجود تلك القوات، إلا أن تلك الفصائل سلمت ملف تلك القضية لحكومة السوداني قبل تشكيل الحكومة الجديدة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...