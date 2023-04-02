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https://sputnikarabic.ae/20230402/رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-القاهرة-لإجراء-مباحثات-بشأن-العلاقات-الثنائية-1075424056.html
رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية
رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية
وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T08:05+0000
2023-04-02T08:05+0000
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جاء الإعلان عن الزيارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الحلبوسي وصل إلى العاصمة المصرية في زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي، مع شكري، اليوم، في مقر وزارة الخارجية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".ويعقد شكري والحلبوسي جلسة مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20221108/السوداني-والحلبوسي-يؤكدان-أهمية-التعاون-الوثيق-بين-السلطتين-التشريعية-والتنفيذية-في-العراق-1069943530.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

رئيس مجلس النواب العراقي في القاهرة لإجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية

08:05 GMT 02.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
جاء الإعلان عن الزيارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن الحلبوسي وصل إلى العاصمة المصرية في زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي، مع شكري، اليوم، في مقر وزارة الخارجية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
ويعقد شكري والحلبوسي جلسة مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
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