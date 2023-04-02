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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230402/راجمات-غراد-الروسية-تضرب-تحصينات-للقوات-الأوكرانية-بالقذائف-الحارقة-فيديو-1075421008.html
راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو
راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو
تعرضت المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة، حسب موقع "روسكايا فيسنا". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T05:23+0000
2023-04-02T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.عندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.
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رصد عسكري
رصد عسكري

راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو

05:23 GMT 02.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
/
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تعرضت المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة، حسب موقع "روسكايا فيسنا".
إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.
عندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.
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