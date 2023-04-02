https://sputnikarabic.ae/20230402/راجمات-غراد-الروسية-تضرب-تحصينات-للقوات-الأوكرانية-بالقذائف-الحارقة-فيديو-1075421008.html
راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو
راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو
تعرضت المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة، حسب موقع "روسكايا فيسنا". 02.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-02T05:23+0000
2023-04-02T05:23+0000
2023-04-02T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_0:9:1307:744_1920x0_80_0_0_8c09950827939d8bd96370018323cb3a.jpg
إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.عندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778201_198:0:1254:792_1920x0_80_0_0_0f18dfb022eab407558fef0bce92f379.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمات "غراد" الروسية تضرب تحصينات للقوات الأوكرانية بالقذائف الحارقة... فيديو
تابعنا عبر
تعرضت المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار لضربة بالقذائف الحارقة، حسب موقع "روسكايا فيسنا".
إذا تم الحكم من خلال الفيديو الذي نشرته القناة الروسية على تلغرام، فقد أصيبت المواقع الأوكرانية بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد. الذخيرة محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.
عندما يتم إشعال الخليط، تتشكل الحرائق، حيث تصل درجة حرارة النار إلى 2300-2700 درجة مئوية. نتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.